Podobně jako v minulých letech bude na začátku listopadu prodloužena provozní doba chebského hřbitova.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luděk Mahel

Město tím vychází vstříc všem, kteří v období takzvaných Dušiček na hřbitov přicházejí uctít památku svých blízkých. „Den Památky zesnulých letos připadá na první listopadovou sobotu. Už od pátku 1. listopadu bude proto hřbitov otevřen od 8 do 21 hodin, a to až do pondělí 4. listopadu. Poté se běžná zavírací doba vrátí k 17. hodině,“ konstatoval tiskový mluvčí města Chebu Tomáš Ivanič. V období Dušiček se hřbitovy i blízká parkoviště bohužel také stávají magnetem pro zloděje. Chebská městská policie bude proto na hřbitov dohlížet se zvýšenou intenzitou.