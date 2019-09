Změnit to chtějí v některých městech na Karlovarsku, kde již taková hřiště vznikají. Příkladem je město Ostrov, které dokončuje druhou etapu takového hřiště u obchodního centra Tesco. „Máme v plánu vybudovat ještě jedno větší hřiště s workoutem a dalšími prvky. Přemýšlíme i o skateparku, ale vše je zatím ve stadiu přípravy,“ konstatuje starosta města Jan Bureš, který si absenci herních prvků pro větší děti uvědomuje.

Podobný názor má i starostka Nové Role Jitka Pokorná, která rovněž vymýšlí, kde by se dalo hřiště postavit. „Napadla nás lokalita za fotbalovým hřištěm. Tam bychom možná zvládli postavit i in-line dráhu na bruslení, parkurové a workoutové hřiště,“ sděluje starostka.

Záměr by chtěla do konce roku proměnit ve studii a připravit podklady pro získání dotačních peněz. „Musíme se snažit získat co nejvíce peněz z dotací. Je možné je čerpat, jde jen o to, vybrat ten správný program a mít dobře zpracované podklady,“ říká Jitka Pokorná. Pro vybudování hřiště chce prioritně použít program Restart, který byl vypsán pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Samotná realizace hřiště by pak měla proběhnout v příštím roce.

Na starší děti myslí i v Karlových Varech, kde například ve volnočasovém areálu Rolava vznikl lanový park. In-line dráha tady už slouží několik let a k dispozici je i meandr na břehu řeky Ohře, kde se dá rovněž bruslit.