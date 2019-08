Na některých místech kolem Slavkovského lesa by mohlo spadnout až 40 milimetrů srážek na metr čtvereční. Navíc se i ochladí. Studená fronta přetrvá v kraji až do čtvrtka, kdy se trochu oteplí a o víkendu opět teploty klesnou.

„Silné srážky musejí lidé čekat na celém území kraje. Předvídat teď, kde budou nejsilnější, na to je brzy, nicméně především kolem Slavkovského lesa, to znamená, u Mariánských Lázní, Sokolova a Karlových Varů by srážky měly být mnohem intenzivnější než kdekoliv jinde,“ upozornil pozorovatel počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík. První srážková pásma už se začala tvořit v Karlovarském kraji v úterý odpoledne. „Ve středu se tedy lidé v kraji mohou připravit na polojasno až oblačno, během dne bude přibývat oblačnost až na zataženo s přeháňkami a bouřkami, na některých místech i silnějšími. Nicméně na velké části našeho kraje budou mít bouřky letní charakter,“ poznamenal Rudolf Kovařík. Teploty se budou během středy pohybovat zhruba kolem 28 stupňů, ve čtvrtek se však ochladí na 21 stupňů. „Dobré je, že půda není v kraji úplně vyschlá, takže by velkou část srážek mohla pojmout a vsáknout, tím se zmírní povrchové sucho.“