HROZNĚTÍN - Multifunkční sportovní hřiště, fotbalový trávník, jeviště na pořádání koncertů.

To jsou lákadla, která by měl nabídnout multifunkční areál. Ten se chystá postavit hroznětínská radnice.



Podle starosty Hroznětína Jaroslava Rovného začala radnice na projektu už pečlivě pracovat. „Máme připravenou urbanistickou studii. Jednáme také se dvěma majiteli přilehlých pozemků, abychom je od nich mohli odkoupit. Bez těchto pozemků bychom nemohli v takovém rozsahu multifunkční areál postavit,“ vysvětlil Rovný. Město prý takový areál potřebuje.



„Chceme, aby se zde lidem zvýšily kulturní a sportovní možnosti. Proto tam bude amfiteátr na koncerty a představení, multifunkční hřiště na osmnáct sportů, fotbalové hřiště a také klub pro mládež. Tam budou moci mladí lidé trávit svůj čas například na počítačovém vybavení, ale samozřejmě bez konzumace alkoholu,“ doplnil Rovný.



Radnice by práce chtěla zahájit co nejdříve. „Náklady jsme spočítali na čtyřicet milionů korun. Budeme se snažit získat dostatek peněz z dotací tak, abychom měli spoluúčast jen v řádech desítek procent. Bez těchto peněz bychom stavební práce zahájit nemohli. Uděláme maximum, aby se nám podařilo dotace z Evropské unie získat. Proto připravujeme například co nejkvalitnější projekt,“ ujistil hroznětínský starosta. „Chceme začít stavět na jaře příštího roku. Práce jsme rozdělili na tři etapy. První by zahrnovala výstavbu fotbalového hřiště,“ vysvětlil postup Rovný.



Podle něj bude multifunkční areál pro město nadčasový. „Stavba nebude dělána horkou jehlou. Bude připravena a realizována tak, aby mohla minimálně padesát let sloužit lidem. To je náš hlavní cíl,“ prohlásil starosta.