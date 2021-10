Hroznětínskou základní školu navštěvuje asi 150 dětí, kteří nejsou jen místní. Druhý stupeň slouží totiž i žákům ze sousedního Merklína. I ti budou už brzy využívat nové zázemí školy, které vznikne střešní nástavbou. "Nacházet se tady budou technické i IT učebny, ale také velká aula. Počítáme s moderními prostory pro výuku jazyků, matematiky, zeměpisu i dějepisu. Chceme tak navázat na modernizaci učeben, kdy jsme před dvěma lety postavili učebny chemie, fyziky a přírodopisu," upřesnil starosta Hroznětína a dodal, že škola má už za sebou také zásadní rekonstrukci suterénu, kde se nacházejí nové šatny a také nová výuková kuchyňka.

"V rámci této akce plánujeme nejen nové zázemí včetně strojů, ale také například 3D tiskárnu. Do dílen umístíme šestnáct nových ponků na kovovýrobu i práci s dřevem. V plánu máme novou elektroinstalaci, díky níž budou moci žáci využívat celou řadu elektronářadí. Součástí učeben bude samozřejmě také interaktivní tabule," uvedl starosta Hroznětína Martin Maleček s tím, že díky nedávnému školení už hroznětínští pedagogové vědí, jak se taková SD tiskárna používá.

Děti bývají stále méně zručné, a tento trend chtějí alespoň u těch místních zastavit v Hroznětíně. Proto se příští rok pustí do velké modernizace technických dílen.

