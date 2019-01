Hroznětín - Přestože šedesát až sedmdesát procent intravilánu Hroznětína leží v zátopovém území, zatím se městu záplavy vyhýbají. I přesto však město intenzivně pracuje na přípravě protipovodňové ochrany. Ta je totiž velmi důležitá v dalším rozvoji tohoto města.

Jaroslav Rovný, bývalý starosta Hroznětína | Foto: DENÍK/Archiv

Potvrdil to Jaroslav Rovný, starosta Hroznětína. „Je to skutečně velký problém Hroznětína. Máme tady například zasíťované pozemky, které bychom mohli zájemcům poskytnout, ale v zátopovém se nemůže stavět. Navíc zde ani nepojišťují pojišťovny. To nás opravdu velmi limituje. Proto se snažíme situaci řešit. Nejen kvůli těmto věcem, ale také kvůli zabezpečení města proti velké vodě,“ konstatoval starosta.

Město už podniklo konkrétní kroky. „Spolupracujeme a jednáme s Povodím Ohře. Hledáme nejúčinější a také ekonomicky nejrozumější řešení. Práce bychom chtěli rozdělit do etap, protože kdybychom opatření dělali najednou tak bychom museli mít připraveno kolem 40 milionů korun, což není v našich finančních možnostech,“ dodal Rovný.

Nyní se zpracovávají plány na první část výstavby protipovodňové ochrany. „Spolupracujeme s odborníky. Budeme se snažit, abychom v příštím roce mohli začít první část realizovat. Bohužel máme i řadu jiných věcí k řešení, takže příprava nejde tak rychle, jak bychom si přáli. Budeme se však snažit, aby se celá situace urychlila,“ dodal hroznětínský starosta. O tom, kolik by konkrétně první část prací potřebovala peněz zatím starosta mluvit nechtěl. „Je to předčasné, záleží na konkrétní rozsahu a způsobu prací,“ uzavřel Rovný.