Byla to jediná atrakce, která dělala ze Staré Louky originální místo. Dokonce zaujala i představitele hvězdného Thora z marvelovské produkce, herce Chrisa Hemswortha při návštěvě v Karlových Varech. Řeč je o zvonkohrách v této části lázeňského centra. Ty jsou totiž mimo provoz a město dokonce uvažuje o jejich přestěhování.

Zvonkohra na Staré Louce. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Oblíbené zvonkohry ruší hoteliéry a restauratéry, momentálně jsou mimo provoz. Důvodem je, že jsou příliš hlučné. Že si na nich mohou pořádně zaskákat nejen děti, ale i dospělí, je důkazem právě herec Hemsworth, který jim v listopadu roku 2021 udělal na svém instagramovém účtu pořádnou reklamu.

Dvě zvonkohry, které se na Staré Louce nacházejí, jsou kovové desky osazené do země, které se rozezvučí nejlépe, pokud na nich člověk skáče. Mimo provoz, což bývalo vždy v zimním období, jsou uzamčeny pod poklopem. Ten ještě letos sejmut nebyl.

„Zvonkohry jsou stále na Staré Louce, ale jsou momentálně uzavřené, aby nehrály. Je to stav, který se několik let opakuje, často to žádají provozovatelé okolních hotelů a restaurací. Proto město uvažovalo i o tom, že by zvonkohry přemístilo jinam, kde by tolik nerušily okolí a kde je prostředí více určené pro dětské hry. Ano, je pravdou, že se uvažuje o jejich přestěhování,“ potvrzuje tamtamy, které se šíří po Karlových Varech, mluvčí magistrátu Jan Kopál. Doplňuje, že demontáž by rozhodně nebyla zadarmo.

Instalace dvou zvonkoher do lázeňského území města byla součástí kompletní rekonstrukce Staré Louky, která byla dokončena na jaře roku 2011 a stála 120 milionů korun. Jen pořízení zvonkoher přišlo město na 1,2 milionu korun. „Už za čtrnáct dní po otevření zrekonstruované Staré Louky se ale řešilo, jak zvonkohry alespoň na noc vyřadit z provozu, protože celodenní zvonění rušilo lidi v okolí. Od té doby se zvonkohry zamykaly na noc. Od loňska je jedna z nich už úplně mimo provoz, je porouchaná, a druhou už neodemykáme,“ dodává Kopál.

Zvonkohra na Staré Louce.Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Jak ale stále připomínají webové stránky karlovarského magistrátu, při rekonstrukci se na Staré Louce počítalo i s takzvanou promotion plochou. „V nejširším místě Staré louky je navržena plocha jakéhosi centrálního prostoru – promotion plocha, která je určena pro veřejné akce,“ píše se na stránkách města.

Karlovaráci uzavření zvonkoher a jejich možné přestěhování kritizují na sociálních sítích. „Byl to parádní magnet pro děti a moc je to bavilo, velká škoda, jestli je to pryč. Hloupé rozhodnutí, je to snad jediný prvek v té oblasti, který děti doopravdy zaujal a bavil,“ píše se v příspěvku na facebooku. „1,2 milionů vyhozených z okna. Že se nad tím nikdo nezamyslel už u projektu,“ píše se na facebooku také.

Oblíbený Chris Hemsworth, který ztvárnil nejen legendárního Thora, ale zahrál si i jednu z hlavních mužských postav v komedii Krotitelé duchů 3, a to poněkud natvrdlého ale velmi pohledného asistenta, se prošel v Karlových Varech Staré Louce na konci listopadu roku 2021. V té době totiž natáčel na Chomutovsku pokračování snímku Extraction na platformě Netflix. Zvonkohra na Staré Louce se mu evidentně zalíbila a s velkou radostí si na ní zaskákal. Video z toho pak zveřejnil na svém instagramu a doplnil ho komentářem: „Toto je rodinná verze Hemsworthovy scény s hůlkami z filmu Big. Ale místo toho sladkého duetu Fleet o’foot hraje můj chlapec rytmus, zatímco já se pouštím do příliš agresivního sóla."