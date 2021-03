V karlovarské KV Areně začalo v pondělí očkování proti covidu-19. Kongresové centrum bylo totiž vybráno jako zázemí pro široké očkování veřejnosti.

Oočkovat se v KV Areně zatím mohou jen zaregistrovaní senioři. Učitelé by měli přijít na řadu ve středu. | Foto: Deník / Jana Kopecká

První den přišli na řadu zaregistrovaní senioři starší osmdesáti let. S organizací na místě pomáhají strážníci a hasiči. "Administrativní část pak mají na starosti zaměstnanci magistrátu města. Zatím vše běží bez problémů. Oočkovali jsme doposud asi sedmdesát lidi. Někteří dostávají už druhou vakcínu," uvedla náměstkyně ředitele Karlovarské krajské nemocnice Gabriela Fritsch Píchová. Naočkovat se přišla například i Marie Heřmánková z Božičan, kterou doprovodil do KV Areny její syn Vratislav. "Vůbec jsme nepřemýšleli, zda se nechat oočkovat. To je přece samozřejmé," konstatoval Vratislav Heřmánek.