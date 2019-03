I přes oteplení jsou dobré lyžařské podmínky na Božím Daru. Tamní skicentrum Novako hlásí 120 až 150 cm sněhu. V provozu tam je velký a malý vlek včetně koberce a snowtubingu.

Ideální podmínky panují i na Klínovci. Připraveno je stále více než 28 km sjezdovek. V provozu jsou lanové dráhy A, B, C, D, K a dále vleky F, VL 500, VL 1000, Za Prahou, Hranice I. a II. a pojízdné pásy v dětských parcích. K dispozici je i večerní lyžování v době od 16 do 21 hodin na vleku F. Večerní lyžování už zrušil skiareál Plešivec. Otevřeno ale zůstává od 9 do 16 hodin. Na svazích tam leží 45 cm sněhu a k dispozici je šest z deseti svahů.

Sezóna pokračuje i na Bublavě, kde na svazích mají přes půl metru sněhu. Kromě Velkého Bleibergu a Školní sjezdovky je v provozu celý areál. Zavřeno už mají Krajka a Saporo v Kraslicích a Lišák ve Stříbrné.