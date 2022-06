„Dlouhodobě se snažíme být pro zákazníky dobře dostupní a nabídnout jim možnosti pohodlného nakupování. Otevíráme proto další z nových výdejních míst, a to v Chebu. Objednávat zboží s doručením do tohoto mobilního výdejního místa mohou zákazníci na webu IKEA.cz od 14. června 2022. Od 21. června si pak budou moci vyzvedávat první zásilky,“ sděluje manažerka projektu z oddělení logistiky IKEA Česká republika Zuzana Plecitá.

Prostřednictvím mobilního výdejního místa v Chebu chce IKEA zákazníkům usnadnit nakupování. Díky této službě nebudou muset lidé z Chebska dojíždět až do Prahy. Lokalita je dobře dostupná pro zákazníky z celého regionu. Ušetří tak přes 300 kilometrů a čtyři hodiny na cestách. „Nabízíme jim další možnost si vybrat, kde a kdy si mohou objednávky vyzvednout,” říká ředitel obchodního domu IKEA Zličín Jiří Kuča, který bude výdejní místo zásobovat.

Zákazník, který si zboží objedná na webu IKEA.cz a zvolí si službu Klikni a vyzvedni, má u rozměrnějších zásilek nově na výběr možnost vyzvednutí právě v Chebu. „Výdej objednávek bude probíhat z přistaveného nákladního vozu u obchodního centra Pivovar na parkovišti u čerpací stanice Prim na adrese Pivovarská 1677, a to dva dny v týdnu. V úterý od 14 do 15 hodin a v sobotu od 15 do 16 hodin. Vůz bude viditelně označen a přesné souřadnice místa, kde bude parkovat, najdou zákazníci na webu IKEA.cz,“ pokračuje Plecitá.

Mobilní výdejní místo je flexibilní řešení, které se osvědčilo nejprve v Moravskoslezském kraji a později i v Karlových Varech. „Proto jsme se rozhodli přidat další lokalitu. Toto řešení přináší řadu výhod. Zákazníci mohou například spojit vyzvednutí svých objednávek s dalšími nákupy v přilehlých prodejnách a ušetřit tak čas,“ vysvětluje.

Poplatek za službu je nově odstupňován podle celkové ceny objednávky. Začíná na 99 korunách pro objednávky do 1500 korun, maximální poplatek je 199 korun u objednávek nad 3000 korun. „Ve srovnání s doručením přímo do bytu tak zákazníci při využití mobilního výdejního místa výrazně ušetří,“ vysvětluje Plecitá.

Provozovat mobilní výdejní místo bude logistická společnost HRAL. „První z nových výdejních míst v Česku otevřela IKEA v červnu 2020 v Hradci Králové, pak následoval Liberec, Zlín, České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Jihlava a Ústí nad Labem, mobilní výdejní místa v Moravskoslezském kraji a v Karlových Varech,“ doplňuje s tím, že klienti službu kvitují. „Naši zákazníci si nová výdejní místa rychle oblíbili a věříme, že v Chebu tomu bude stejně. V návaznosti na poptávku jsme připraveni pružně upravovat kapacity a časová okna pro vyzvedávání zásilek podle zákaznických potřeb,“ uzavírá Zuzana Plecitá.