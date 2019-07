In-line tábor naučí děti bezpečně jezdit a padat

Karlovy Vary – „Syn tady byl už loni a pobyt ho doslova nadchl. Děti tady mají i závody, takže to je takový jejich cíl. Tábor by klidně mohl trvat i čtrnáct dní, zázemí je tu skvělé a děti si to opravdu užijí,“ chválí příměstský tábor v Rolavě otec šestiletého Viktora z nedalekých Otovic. Do volnočasového areálu na Rolavě v Karlových Varech ho na příměstský tábor vozí každý den.

Dětský příměstský in-line kemp je určený pro zájemce ve věku od pěti do patnácti let a jeho hlavním cílem je naučit zúčastněné bezpečnou jízdu na kolečkových bruslích, ale také na kolech. Součástí je i strava třikrát denně. Instruktoři zahrnují do výuky jízdu vzad, bezpečnost pohybu na stezce, přejíždění překážek a také dětem ukážou, jak bezpečně padat. Program navíc obohacují pravidelné lekce anglického jazyka nebo kreslení, jednodenní výlet a další aktivity. Rodičům vyhovuje, že je o děti v době, kdy jsou v zaměstnání, postaráno a večer jsou s nimi doma. Právě proto si vybrala příměstský tábor sedmiletá školačka Lilien, která tentokrát nechala kolečkové brusle v batohu a výcvik pozoruje z travnaté plochy za plotem. Není jí totiž dobře. „V půl čtvrté si pro mě přijedou rodiče," říká. Těší se na závěrečný závod, který odmění ty nejšikovnější bruslaře.

Autor: Redakce