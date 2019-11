Karlovarské infocentrum jde v poslední době z problému do problému.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Současné vedení města nejprve v únoru odvolalo ředitelku, která tuto společnost řídila osm let, a krátce nato rezignoval nově jmenovaný ředitel. Nyní infocentrum přijde o svou jedinou pobočku na T. G. Masaryka a zřejmě jej čeká i změna sídla. V budoucnu se z krámku v centru lázní, který město pro potřeby infocentra v roce 2013 zrekonstruovalo za 10 milionů, zřejmě přestěhuje na hlavní poštu, která by městu uvolnila část svých prostor. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) má pošta o tuto spolupráci s městem zájem a šlo by o ideální variantu.