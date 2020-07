Žádný postih nehrozí 1. Mateřské škole v Karlových Varech za porušení pracovně právních předpisů ve 24 případech, o čemž vloni v lednu rozhodl Oblastní inspektorát práce v Plzni (OIP). Ředitelka školy Zdeňka Tichá se proti nařízení OIP odvolala ke Státnímu úřad inspekce práce (SÚIP). Ten nyní informoval o tom, jak odvolací řízení dopadlo.

„Řízení se subjektem 1. Mateřská škola Karlovy Vary bylo Státním úřadem inspekce práce zastaveno dne 10. června, neboť na případ bylo nutné aplikovat nález Ústavního soudu z února 2020, kterým došlo ke zrušení části přestupkového zákona vztahující se k zániku odpovědnosti za přestupek,“ vysvětlil mluvčí SÚIP Richard Kolibač.

Za porušení pracovně právních předpisů hrozila školce pokuta 40 tisíc korun. Kdyby nadřazený SÚIP rozhodl v její neprospěch, pokuta by se mohla vyšplhat až na dva miliony korun.

Kontrolu provedli inspektoři ve školce na základě podnětu uklízečky romského původu Dany Mackové, která se opakovaně dožadovala zařazení do platové třídy, protože se na základě doporučení odborníků domnívala, že na to má právo. Záležitost řeší i Okresní soud v Karlových Varech, a to kvůli údajné rasové diskriminaci právě vůči Mackové ze strany vedení školky.

Rozhodnutí o tom, že v mateřince došlo k porušení předpisů až ve čtyřiadvaceti případech, vydal v lednu loňského roku právník OIP Zdeněk Souček. Ten přiznal, že ho uzavření šetření ve školce kvůli změně v zákonu překvapilo. „Podle mého názoru předpisy porušeny byly, a proto jsem takové rozhodnutí vydal,“ reagoval právník inspektorátu.

OIP rozhodlo o porušení vloni v lednu, Tichá se proti tomu odvolala na jaře loňského roku, SÚIP pak vydal své stanovisko letos v červnu. To je více než rok od podání odvolání. Na dotaz, jaká je standardní doba na odvolací řízení, právník Souček odpověděl: „Standardně to bývá několik měsíců.“

Právník uklízečky Mackové Ronald Němec byl ze závěrů hodně zaskočen a nechce to tak nechat. Podle něho mezitím nicméně došlo ve školce k úpravě zařazení zaměstnanců do platových tříd. „Má klientka není v tomto případě, co se týče kontroly inspekce práce, účastníkem řízení, a proto je naše pozice trochu složitější. Žalobkyně se podivuje nad postupem správního orgánu. Odvolací orgán o odvoláni, které běžně vyřídí během několika málo měsíců, rozhodoval více jak rok. Výsledkem je zastavení, když mezitím došlo ke zrušení části zákona. Jinak by k zastaveni nedošlo. Proč odvolací orgán nerozhodl standardně rychle, se nedozvíme. Nelze se ale divit, že lidé ve spravedlnost přestávají věřit,“ poznamenal advokát Mackové Němec.

Ředitelka Tichá se k závěrům odmítla vyjádřit. „Nebudu se s vámi o tom bavit,“ reagovala ředitelka 1. Mateřské školy.