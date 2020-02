Redakce Deníku předala podnět České obchodní inspekci (ČOI). Restaurace zákaz stáhla ze svých stránek po jednom dni, následně se za svůj postoj omluvila. To může být podle ředitele ČOI v Plzni Jana Řezáče v případném řízení bráno jako polehčující okolnost.

„Naši zaměstnanci restauraci navštívili a vyslechli si pana majitele. Potvrdily se tak informace, že zpráva o zákazu byla zveřejněna jeden den a že se za to podnik omluvil,“ uvedl ředitel Řezáč.

Majitel, kterým je vietnamský obchodník, podle Řezáče inspektorům sdělil, že jednal unáhleně. „Bylo to cílené spíše jako reklama, i když byla negativní. To na celé věci ale nic nemění. Inspektoři tak sepsali úřední záznam,“ poznamenal ředitel plzeňského oblastního inspektorátu.

Jak už před časem reagovali představitelé ČOI, hlavní hygienik České republiky doposud nevydal žádné speciální nařízení kvůli šířícímu se koronaviru. Proto není důvod k tomu, aby si živnostníci sami mohli vydávat taková rozhodnutí, která mají diskriminační nádech. Zatím není jasné, jaký postih restauraci čeká a zda nakonec vůbec nějaký bude. Inspektoři zatím vyčkávají.V omluvě U Zlaté kachny totiž také stojí: „Čínským občanům věnujeme v nejbližších dnech dvě stovky respirátorů, které jim zašleme přes mezinárodní charitativní organizace.“

„Případem se pochopitelně budeme zabývat. Vyčkáme ale nejdříve, zda restaurace dodrží svůj slib a pošle do Číny respirátory. I to by mohlo svědčit v její prospěch,“ dodal Řezáč.