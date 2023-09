Bývalá Sparkasse se uzavřela v roce 1993. Dny evropského dědictví, v rámci nichž se památka otevřela, lámaly v Karlových Varech rekordy.

Potěšte se krásou Městské spořitelny u Vřídla. Výjimečně se otevřela lidem | Video: Kopecká Jana

Nostalgie, ale i zvědavost byla důvodem, proč v neděli vyrazily desítky Karlovaráků na Divadelní náměstí. Po třiceti letech se totiž otevřela budova bývalé Městské spořitelny (Sparkasse), a to v rámci Dnů evropského dědictví. Doby, kdy tam lidé ukládali a nebo vybírali své úspory, jsou dávno pryč. Spořitelna ukončila provoz v roce 1993, kdy se na třídě T. G. Masaryka otevřela nová pobočka. Mezitím se střídali její majitelé, kteří ji přivedli do dezolátního stavu. Objekt pak prošel nákladnou opravou a v dobách koronavirové pandemie ji za 100 milionů koupila společnost BTL Real, s.r.o.

„Jsem velmi rád, že majitel povolil zpřístupnění objektu. Všichni o to usilovali už dávno, ale bohužel neuspěli,“ kvitoval postoj majitelů historik, někdejší zastupitel Jiří Klsák, který měl v neděli v bývalé Městské spořitelně na starosti komentované prohlídky. A zpřístupnění vítal i vedoucí odboru školství a kultury magistrátu města František Škaryd, který památku také během neděle navštívil. „Karlovarák se sem běžně nedostane, což je ohromná škoda. Snažili jsme se o to léta, aby se objekt v rámci Dnů evropského dědictví otevřel, a až letos jsme uspěli. Spousta lidí tady vzpomíná, jak sem chodili do spořitelny a vybavují si, kde byly jaké přepážky,“ poznamenal Škaryd.

Kdo čekal vybavený objekt nábytkem, ten se mýlil. Spořitelna je v podstatě prázdná. A ačkoliv mají vlastníci ročně půlmilionové náklady s energií a provozem, k žádným velkým komercím ji využívat nechtějí. V podstatě ji zatím nabízejí jen na nárazové kulturní akce. Loni a letos tak například budova Sparkasse sloužila během filmového festivalu jako salón BMW. „Taková budova, která má takovýto charakter, nemůže být zkrátka využita jako kanceláře nebo apartmány. Poslední patro k bydlení slouží. V rámci neziskové činnosti jsme ho nabídli Ukrajincům. Zatím nemovitost pronajímáme na jednorázové akce. Teď se nám rýsuje konkrétnější spolupráce. Podstatné je, že chceme, aby objekt mohla veřejnost navštěvovat,“ vysvětlila zástupkyně vlastníků Kateřina Večeřová, která v neděli do Městské spořitelny dorazila právě proto, aby mohla návštěvníkům odemknout hlavní dveře.

Jak doplnil historik Klsák, památka byla zkolaudována v roce 1906. O jejím založení rozhodlo představenstvo Městské spořitelny. „Na návrh Otto Stainla ji postavila firma karlovarského stavitele Josefa Walderta. V čele představenstva vždy stál starosta Karlových Varů,“ uvedl historik, který upozornil i na vzácnou plastiku v prostorách památky. Jejím autorem je Hugo Uher, který vytvořil i slavnou karlovarskou sochu Beethovena. Na plastice jsou zvěčněna jména všech starostů, kteří stáli v čele spořitelny.

Nejen do bývalé Městské spořitelny proudily o víkendu davy lidí. Dny evropského dědictví zaznamenaly na území Karlových Varů podle vedoucího odboru kultury Škaryda totiž jeden velký rekord. „Císařskými lázněmi prošlo v sobotu 1085 lidí, což je naprostý rekord. Takový zájem předčil všechno, a to Císařské lázně nebyly zpřístupněné zadarmo, platilo se zde totiž zvýhodněné padesátikorunové vstupné,“ uzavřel Škaryd.