Karlovy na rozdělení odpadků v ulicích používají už několik let takzvané BigBelly. Což jsou chytré odpadkové koše určené právě do ulic ke sběru tříděného i směsného odpadu. „V lázeňském území, kde kvůli pěším zónám běžně nejsou kontejnery na tříděný odpad, máme celkem jedenáct sestav BigBelly s nádobami na směsný odpad, papír a plast,“ konstatuje mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál, který dodává, že město se do budoucna bude určitě zabývat tím, jak jejich počet ještě posílit.

Zatímco centrum města koši na třídění odpadu alespoň částečně disponuje, hůře jsou na tom pochopitelně jednotlivé městské čtvrti. „V rezidenčních částech města jsou pak dostupnější přímo kontejnery na tříděný odpad, ty ale z velké části řeší spíš odpad z domácností,“ poznamenává mluvčí.

Odpadkové koše, kam by chodci mohli vhodit odpadky podle jejich druhu, nemají ani v turisticky vyhledávaném Lokti. „Bylo by dobré, kdybychom takové koše mohli používat, jenomže jsme tak malí, že by se do našeho centra nevešli, kapacitně bychom to nezvládli,“ říká loketský místostarosta Petr Zahradníček s tím, že v centru města jsou umístěny tři kontejnery na třídění. „Co nás v současné turistické době velmi trápí, je neskutečné množství nedopalků od cigaret, co musíme každé ráno v historické části města uklízet,“ dodává loketský místostarosta.