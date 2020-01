Ivana Hlinku si kamarádi připomněli na místě nehody

V létě to bude šestnáct let, kdy po tragické autonehodě u Karlových Varů zemřel slavný hokejista a trenér Ivan Hlinka. Ten by dnes oslavil sedmdesáté narozeniny.

Ivan Hlinka by oslavil sedmdesáté narozeniny. Kamarádi na něj vzpomněli u pomníku na místě tragické nehody | Foto: Deník / Roman Kořinek