Přesně 23. května by měl být z karlovarského mezinárodního letiště vypraven první let do Tel Avivu v Izraeli, a i přesto, že situace je tam vyhrocená a hrozí riziko válečné konfrontace s Íránem i Hamásem.

Počítá se s frekvencí jednoho letu týdně, a to vždy ve čtvrtek. Letecká linka by měla skončit v závěru letního letového řádu, poslední let by se měl aktuálně uskutečnit 31. října. Letecké spojení z Karlových Varů do Izraele má primárně cílit na přijíždějící izraelské turisty mířící do lázeňského regionu a provádí se ve spolupráci s tamější cestovní kanceláří Overseas Travel.

Doba letu z Karlových Varů do Tel Avivu bude čtyři hodiny, v obráceném směru poté o chvíli delší – čtyři hodiny a dvacet minut. Lze ale do této země odletět s klidným vědomím, že se nikomu z turistů nemůže nic stát a že si tam pobyt užijí? I když se bezpečnostní riziko v Izraeli den ode dne zvyšuje, podle hejtmana Petra Kulhánka (KOA, STAN) se na odletech z Karlových Varů do Tel Avivu a opačně zatím nic nemění.

"Situace v Izraeli je od loňského října nestandardní, ale s naším partnerem – Overseas Travel Group jsme samozřejmě v pravidelném kontaktu a přes složitou situaci nic nenaznačuje, že by se linka od letošního 23. května dle plánu neměla rozlétat," uvedl. Ale i podle něj je vývoj situace v Izraeli strastiplný už od prvního útoku hnutí Hamás. "Během celého konfliktu bylo otázkou, zda za daného stavu je možné pravidelnou linku otevřít. Dlužno podotknout, že Karlovarský kraj není provozovatelem této linky, tím je izraelský operátor Overseas Travel a Karlovarský kraj pomáhá s rozlétáním linky v této sezóně. Operátor vyhodnocuje situaci tak, že ze strany izraelských klientů je vůle a ochota cestovat do Evropy a našich lázní, což je možná v daném stavu i logické. Zatím tedy nemáme žádné indicie o tom, že by linka neměla začít. Naopak, letenky jsou v prodeji na běžných letenkových portálech a na izraelské straně si kapacitu letadel rezervují také cestovní kanceláře," doplnil hejtman Kulhánek.

Také podle Alice Justiny Undus, ředitelky karlovarského mezinárodního letiště, je situace v Izraeli od loňského října nestandardní. "Ale s naším partnerem – Overseas Travel Group jsme samozřejmě v pravidelném kontaktu a přes složitou situaci nic nenaznačuje, že by se linka od 23. května dle plánu neměla rozlétat. Veškeré přípravy ze strany Oveseas Travel proběhly - dopravce/aerolinka je zasmluvněn, letenky se prodávají a smluvní ujednání o podpoře linky mezi Sdružením pro rozvoj linek a spolčeností Oveseas Travel je podepsáno. Přestože doba je složitá nebo možná právě proto, si turisté z Izraele do Karlovarského kraje rádi přijedou odpočinout a načerpat nové síly. Česká republika od začátku konfliktu nekompromisně stojí na straně Izraele a tento pevný a přátelský postoj je tam velmi pozitivně vnímán a kvitován i v oblasti turismu," zdůraznila ředitelka Alice Justina Undus.

V letošní sezoně se bude z karlovarského letiště létat do sedmi destinací a letecká spojení budou zajišťovat čtyři cestovní kanceláře. Charterové lety tří z nich bude v letošním roce podporovat Karlovarský kraj souhrnnou částkou necelých pěti milionů korun.

Třetím rokem se bude létat do turecké Antalye, podruhé za sebou do Heraklionu na Krétě a do bulharské Varny. Nově jsou zařazeny mezi podporované charterové lety ty na Rhodos v Řecku, do Monastiru v Tunisku a Burgasu v Bulharsku.