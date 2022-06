"V domě budujeme deset nových bytů, které by měly zůstat v majetku města. Ještě o tom budeme jednat. Dokončeny budou k 31. srpnu," upřesnil Grulich s tím, že rekonstrukce domu přišla město na necelých 30 milionů korun.

Ukrajincům končí ubytování v hotelích. Náhradní kapacity by měly stačit

Čtyři byty budou mít velkou plochu, a to více než 80 metrů čtverečních, dva dokonce více než 100. Nepůjde o žádné sociální bydlení ale o klasické byty. Jeden z nich má užívat i nová místní zubařka.

Jáchymov chtěl v minulosti dům prodat, a dokonce se našel jeden zájemce. "Měli jsme tehdy ale podmínku. Abychom si byli jisti, že s objektem začne skutečně něco dělat, chtěli jsme složit zálohu ve výši 300 tisíc korun, která měla propadnout ve prospěch města, pokud nebude investorovi vydáno stavební povolení. Zájemce uhradil tuto zálohu dokonce dvakrát, aniž by stavební povolení nakonec získal. Město tak snadno přišlo k 600 tisícům korunám," uvedl jáchymovský starosta.

Město se také pustilo do rekonstrukce dvou přízemních bytů v domě na náměstí Republiky. "Byly ve špatném stavu, a protože se nachází v přízemí, byly dost vlhké. Není proto divu, že si nájemníci na vlhkost stěžovali. My jsme dům podřízli, abychom technicky tento problém vyřešili. Rok se dům odvětrával. Rekonstrukce by měla být hotová 31. července," dodal Grulich.