V Jáchymově to vře. Při loňských volbách dali občané jasně najevo, že chtějí na radnici změnu. Ve vedení města tak usedli politici, kteří doposud byli v opozici a byli proti velkým developerským projektům – výstavbě skywalku na hoře Klínovec a proti realizaci apartmánových domů v lokalitě Bratrství. Bývalé vedení tak šlo do opozice. Jenomže jak to nyní vypadá, už příští týden se v Jáchymově opět ujme vlády, a to díky hlasu současné místostarostky Lady Baranek Lapinové (Náš Jáchymov), která patřila ještě do loňska k velkým kritikům developerských projektů. Podstatou radničního převratu mají být právě apartmánové domy s kapacitou kolem 1500 lůžek v Bratrství. „Ano, mohu potvrdit, že příští týden se koná mimořádné zastupitelstvo, které svolala opozice a na němž se bude řešit odvolání rady města,“ uvedl starosta Michal Baláž (Jáchymov v obrazech, které ve městě vyhrálo vloni volby).