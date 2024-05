„Proč o tom hlasujeme znovu, když to minule neprošlo?“ divila se opoziční zastupitelka Lucie Šafránková.

„Legalizujeme tu nezákonné praktiky a říkáme, že obcházení zákona se vyplácí,“ těmito slovy komentovala jáchymovská opozice na středečním zasedání zastupitelstva návrh na dodatečné stavební povolení na realizaci lesní cesty, která spojila skiareály Neklid a Klínovec a stala se z ní následně oficiálně sjezdovka Rondo Neklid. Vedení města právě kvůli této kauze svolalo na 24. dubna mimořádné zastupitelstvo , ale dodatečné zlegalizování černé stavby nakonec neprošlo, protože koaličním zastupitelům scházel jeden hlas. Ve středu 16. května se jim to už povedlo.

Bezprecedentní kauzu řeší už dva roky Okresní soud v Karlových Varech a angažuje se v ní i nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, který před dvěma lety podal správní žalobu proti rozhodnutí stavebního odboru Městského úřadu v Jáchymově. Ten totiž vydal kolaudační souhlas ke stavbě, která fakticky rozšířila skiareál na Klínovci, přestože k tomuto rozhodnutí nebyl věcně příslušný. „Stavebník stavbu realizoval bez potřebných rozhodnutí nebo opatření v územním řízení a bez stavebního povolení. Teprve po dokončení stavby stavebník zažádal o vydání územního souhlasu k umístění stavby, kterou deklaroval jako lesní cestu. Stavební úřad místo toho, aby zahájil řízení o odstranění nepovolené stavby, vydal k této stavbě v červenci 2020 kolaudační souhlas, přestože měl k dispozici informace, že masivní terénní a odlesňovací práce neodpovídají deklarovanému záměru zbudování pouhé lesní cesty a byly dokončeny bez předchozího rozhodnutí o povolení stavby," vysvětloval před dvěma lety mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Jáchymov chtěl zlegalizovat černou stavbu sjezdovky. Věří v plusové body u soudu

Lesní cestu na svých pozemcích tehdy realizovala městská společnost Lesy Jáchymov s. r. o., která společně s jejím tehdejším jednatelem Robertem Marschnerem nyní čelí obžalobě. Pokud by soud uznal jejich vinu, zaplatí statisícové peněžité tresty, a navíc budou muset Lesy dát terén do původního stavu. To je ale nereálné.

Věci se nyní na jaře daly do pohybu v Jáchymově poté, co mu Stavební úřad v Ostrově dal letos v dubnu podnět k zahájení řízení o odstranění sjezdovky Rondo Neklid. Čas na nápravu má Jáchymov přitom jen do konce června, protože od 1. července se mění stavební zákon.

Nový jednatel Lesů Jáchymov Marek Pencák měl od dubnového zastupitelstva mezitím za úkol zjistit, kolik by stálo případné narovnání do původního stavu. „Celkové náklady na to by se pohybovaly kolem deseti milionů korun,“ informoval zastupitele šéf jáchymovských lesů.

Zdroj: Kopecká Jana

Nový starosta František Holý upozornil, že město se musí chovat jako řádný hospodář. „Lesy jsou naše organizace, a pokud soud uzná jejich vinu, škodu budeme hradit my. My pochopitelně nevíme, jak ten soud dopadne, ale musíme se k tomu postavit čelem,“ uvedl Holý.

Bývalý starosta Michal Baláž upozornil, že město se řídí doporučením právničky Petry Zaoralové, která v kauze zastupuje jak Marschnera, tak jáchymovské lesy, což je podle něho ve střetu zájmu. „Navíc přímo spolupracovala s advokátní kanceláří Havel and Partners, která má blízko ke společnosti Bratrství (společníkem je Petr Zeman, majitel Skiareálu Klínovec – poznámka redakce). Zastupuje zájmy pana Marschnera a našich lesů, ale ty zájmy se mohou do budoucna lišit. Měli bychom se řídit zákony, ne názory advokátky, které mohou být hodně subjektivní. Tím, že to schválíme, dáváme porušování zákonů zelenou. Pokud se tu bavíme o městu, které má být správným hospodářem, tak tu škodu bychom měli vymáhat po osobách, které zákony nedodržují, a tedy po panu Marschnerovi, který bez dovolení pokácel stromy a odtěžil bonitní půdu. Pro nezákonné a nekalé praktiky já ruku nezvednu,“ prohlásil Baláž.

Starosta a místostarostka Lada Baranek mu následně vyčetli, že před rokem, kdy byl ještě starosta a Baranek místostarostkou, nepodal proti rozhodnutí soudu kasační stížnost a že tuto možnost neprojednal v orgánech města a sám ve věci rozhodl bez patřičného usnesení. To bylo důvodem, proč tuto věc nechává nyní město prošetřit kontrolním výborem.

Také Jáchymov má nového starostu. Kauckého vystřídal místostarosta Holý

Otázkou nyní zůstává, který ze stavebních úřadů bude o dodatečném zlegalizování rozhodovat. Ten v Ostrově totiž při zaslání podnětu v dubnu upozornil, že vzhledem k tomu, že se nejedná o lesní cestu, ale sjezdovku, není věcně příslušný k případnému řízení o dodatečném povolení stavby.

„Je to regulérní sjezdovka, která je zanesená i do mapy skiareálu,“ komentoval kauzu letos v únoru karlovarský státní zástupce Jiří Kučera, který má případ na starosti. Podle něho jde o ukázkový případ obcházení zákona. „V situaci, kdy územní plán neumožňoval v dané lokalitě vybudování lyžařské sjezdovky, označil obžalovaný stavbu jako lesní cestu, aby dosáhl vydání kladného územního rozhodnutí,“ napsal do obžaloby státní zástupce Kučera.

O stavbu kraje se ucházejí Císařské lázně, bytové domy, parky i nemocnice

Pikantní na celé kauze je, že už v roce 2018 město Jáchymov podepsalo se Skiareálem Klínovec smlouvu na pronájem dotčených pozemků za účelem budoucího provozu lyžařských sjezdovek. „Tedy ještě dříve, než společnost Lesy Jáchymov mohla začít využívat stavbu pro vlastní účely k hospodaření na přiléhajících lesních pozemcích, veškerá práva k těmto pozemkům včetně stavby samotné oficiálně pozbyla. Předmětná stavba byla místo toho obratem vyhrazena pro budoucí užívání ze strany Skiareálu Klínovec, který ji také od prosince 2018 i fakticky užívá jako lyžařskou sjezdovku,“ upozornil státní zástupce, který se domnívá, že vybudování lesní cesty bylo jen zástěrkou pro realizaci sjezdovky. „Ta má dokonce své označení. Jedná se o Rondo 24,“ upřesnil Kučera.

Jenomže Skiareál Klínovec trvá na tom, že to sjezdovka není. „Nás se tato věc vlastně formálně netýká, nejsme ani účastníky řízení. Popíráme, že by se díky tomu náš areál rozšířil nebo mohl rozšířit. Jde o lesní cestu, která není ani zasněžována. Navíc je jen 6 až 8 metrů široká,“ reagoval pro Deník vloni v květnu vedoucí manažer Skiareálu Klínovec Martin Koky.