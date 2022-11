K naprostému zvratu došlo po letošních komunálních volbách v Jáchymově. Jak už Deník informoval, volby tam totiž ovládla bývalá opozice a starosta Bronislav Grulich, který vedl město dlouhé roky až do letošního října, se ani nedostal do zastupitelstva. Také Jáchymov má už ustavující zastupitelstvo za sebou a vzešel z něho nový starosta, kterým se podle předpokladů stal Michal Baláž. Koalice byla utvořená ještě v sobotu večer po volbách. V patnáctičlenném zastupitelstvu získal nejvíce mandátů Jáchymov v obrazech s lídrem Balážem, který dostal od voličů vůbec nejvíce hlasů. Jáchymov v obrazech získal v zastupitelstvu pět postů a koalici utvořil s uskupením Náš Jáchymov, kde lídrem byla Lada Baranek Lapinová.

Je standardní, že odcházející starosta uvádí nové ustavující zastupitelstvo, jemuž následně předsedá nejstarší zastupitel. Grulich se ale na pondělní zastupitelstvo ani nedostavil. Redakci Deníku se jeho vyjádření nepodařilo získat, protože telefon nebere nebo ho má vypnutý.

"Z bývalého vedení na ustavujícím jednání nikdo nebyl. Jednání předsedal Jan Plíhal," informoval nový starosta Jáchymova.

Jeho zástupkyní a jáchymovskou místostarostkyní byla podle koaliční dohody zvolena Baranek, která bude ve funkci uvolněná. "Rada města zůstává v pětimístném složení, vedle nás jde o tři neuvolněné radní. Za naše sdružení je to Markéta Kořená a Ladislav Jiskra, za Náš Jáchymov pak Lucie Šafránková," uvedl Baláž, který doplnil, že nové zastupitelstvo zvolilo i členy finančního a kontrolního výboru. Tomu finančnímu bude předsedat Petr Zamazal z vítězného sdružení, kontrolnímu pak Jiří Kaucký z opozičního z VpJ.

I když bude Baláž, který je učitelem na Střední průmyslové škole v Ostrově, ve funkci starosty působit na plný úvazek, roli pedagoga pověsit na hřebík zatím zcela nechce. "Na škole zůstávám na částečný úvazek. Vyučuji veřejnou správu a právo a také ekonomiku. Mám ale maturitní ročníky na právo, takže by mi nepřišlo fér studenty v maturitním ročníku opustit během školního roku. Ekonomiky jsem se vzdal, tu za mě bude suplovat kolegyně. Uvidíme, jak to budu do dubna zvládat a zda si částečný úvazek ponechám i po této době," uzavřel nový jáchymovský starosta.