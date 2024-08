Opravy historického domu, kde má návštěvnické centrum vzniknout, se ujme právě město Jáchymov.

„V letošním roce uběhlo pět let od zápisu hornického regionu mezi světové unikáty. A kolegové ze saské strany Krušných hor připravují projekt čtyř návštěvnických center, které atraktivní formou expozice přiblíží světovou památku široké veřejnosti. Naši sousedé nám na projektu nabídli spolupráci, s tím, že by světová památka měla být rovnoměrně zastoupena mezi všemi svými součástmi, které jako jednotlivé komponenty dohromady utvoří funkční celek. Mělo by tak vzniknout jedno návštěvnické centrum v Ústeckém kraji, konkrétně v Krupce, a jedno u nás, v Jáchymově. My i jednotlivé obce jsme samozřejmě souhlasili, protože památky chceme dále rozvíjet, přiblížit je veřejnosti a turistům, aby pochopili, že jde skutečně o něco jedinečného, co ve světě nemá obdoby. Proto jsme se rozhodli podpořit město Jáchymov a spolupracovat na přípravě tohoto jedinečného přeshraničního projektu,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta s gescí v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.

Hornický region tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Německa (Saska) a pět v Česku. Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě. Díky více než 800 letům téměř soustavné těžby a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí a s hustou sítí specifických horních měst. Památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud, jako je stříbro, cín, kobalt, železo a uran, od 12. do 20. století.