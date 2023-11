Záležitost se ale začala jáchymovskými kuloáry šířit až letos na podzim v momentu, kdy došlo k zásadnímu rozkolu na místní radnici. To mělo nakonec za následek odvolání Michala Baláže z funkce starosty města, který vládl Jáchymovu jeden rok. Na radnici usedli lidé, kteří byli ve vedení před loňskými volbami. Právě Balážovi vytýká staronové vedení, že o nebezpečí věděl, a nic s tím neudělal. Ten byl totiž v inkriminované době, tedy na podzim roku 2020, správcem fotbalového hřiště.

„Zda jsem podal já trestní oznámení, bych nechal bez komentáře. Na druhou stranu, ale ano. Ono je to celkem logické, když jsem tuto kauzu jako první otevřel na jednání zastupitelstva,“ komentoval případ staronový místostarosta Jáchymova František Holý. „Já jsem pana Baláže v této věci veřejně konfrontoval, a on jednoznačně mlžil. Domnívám se, že v té době měl zásadní funkci na hřišti a ať neříká, že o tom nevěděl. Za mě je to naprostá prasárna, co na tom fotbalovém hřišti udělali. A ať se neobhajují, že byl covidový lockdown a oni s tím nemohli nic dělat. Že by šlo v tomto případě o záměr použít to proti němu v této politické situaci odmítám. Ta informace běžela po městě už nějakou dobu,“ pokračoval Holý.

Předseda TJJ Martin Bezouška si je vědom, že záležitost je hodně vážná. „V roce 2020 jsme konečně vysoutěžili výměnu střešní krytiny, která tu byla padesát let. Bylo září, když jsme začali střechu sundavat, druhý den prací byl vyhlášen lockdown. Nevěděli jsme, co dělat, zodpovědná firma nenašla nikoho, kdo by to během lockdownu zlikvidoval. Tak jsme eternit přikryli plachtou a zakopali na okraj areálu. Lockdown trval příliš dlouho a my jsme na to zapomněli. A opravdu, nikdo si to až do letoška nevzpomněl,“ obhajoval se Bezouška.

Až po třech letech tak teprve nyní došlo k likvidaci nebezpečného odpadu. Eternit se odvezl a podle Bezoušky se ekologicky zlikvidovala i zemina, která mohla obsahovat úlomky z krytiny. Hřiště se na tu dobu mezitím uzavřelo, příští týden by mohlo být opět uvedeno do provozu. „Myslím si, že za tím vším jsou politické půtky v Jáchymově a případ byl záměrně použit proti odvolanému starostovi. Já tvrdím, že on za to nemohl,“ dodal předseda TJJ.

„Nevěděl jsem o tom. Do funkce správce hřiště a předsedy fotbalového klubu jsem byl jmenován pár týdnů před sundáním střechy. Pak jsme na hřiště přestali chodit, protože byl vyhlášen lockdown. Celá tato akce byla v režii tělovýchovné jednoty,“ komentoval kauzu Baláž.

Policejní mluvčí Jakub Kopřiva potvrdil, že se policie záležitostí zabývá: „Po prošetření bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.“

Odbor životního prostředí ostrovské radnice zatím podnět od policie neobdržel. „Policie věc stále šetří a zjišťuje, jaké zákony byly či nebyly porušeny. Na základě tohoto šetření bude spisový materiál následně předán k projednání příslušnému orgánu, a to buď odboru životního prostředí Městskému úřadu Ostrov nebo České inspekci životního prostředí. Poté budou příslušným orgánem stanoveny sankce a nápravná opatření v souladu s platnými zákony,“ uzavřela mluvčí ostrovské radnice Lucie Kubešová.