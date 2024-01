Zatímco v roce 2022 lidé hlasovali o tom, zda se bude na vrcholu Klínovce stavět stezka v oblacích Skywalk a tehdy tomuto záměru řekli jasné ne, tentokrát jde o výstavbu apartmánových domů v lokalitě Bratrství a fakt, zda má město investorovi prodat strategické pozemky. Apartmány tam plánuje společnost Bratrství, v níž má Zeman 25 procent, stejný podíl má Daniela Zemanová, druhou polovinu pak vlastní společnost IMOS facility, jejíž jediným členem představenstva je podnikatel Jiří Rulíšek, Zemanův obchodní partner například ve Skywalku a majitel areálu Dolní Morava.

Projekt Bratrství hýbe Jáchymovem už mnoho měsíců. Částečně byl také důvodem, proč došlo v říjnu k převratu na jáchymovské radnici, kdy do vedení města usedla zpět koalice, která vládla krušnohorskému městu do podzimu 2022 a po komunálních volbách se dočasně ocitla v opozici. Záměr šetří i policie. Mohou za to smlouvy mezi městem a investorem, které jsou podle současné opozice pro Jáchymov nevýhodné. Referendum má prodej pozemků zastavit, jenomže pak hrozí městu žaloby ze strany IMOS facility, která bude po Jáchymovu chtít desítky milionů korun.

„Kolik bychom případně požadovali, nejsme schopni v tuto chvíli říci. Jde totiž o úhradu nákladů, které jsme už do projektu vložili, a také ušlé zisky. Zatím jsme proinvestovali minimálně dvacet sedm milionů korun. Máme už hotovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, museli jsme dokupovat část pozemků,“ říká ředitel IMOS facility Jiří Heinl. „Pokud bychom podávali žalobu, musíme mít ovšem hotový projekt i s vyjádřením všech úřadů. Tím bychom mohli prokázat u soudu zisk, který bychom z realizace projektu měli. Minimálně tu podle mě hovoříme o sto milionech jako zmařené investici. Soudy se ale mohou táhnout roky,“ dodává Heinl s tím, že společnost měla díky smlouvám od Jáchymova garanci, že může na projektu pracovat. Předpokladem bylo, že v roce 2028 budou apartmánové domy stát.

Policie už vloni v říjnu zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. „Věc je v současné době ve fázi prověřování a zabývají se jí karlovarští kriminalisté. Jakmile bude možné k tomuto případu sdělit další informace, učiníme tak,“ uvedl začátkem listopadu Deník mluvčí policie Jan Bílek. „Věc ještě není uzavřena,“ doplňuje nyní Bílek.

Otázkou ovšem je, jak se město k výsledkům veřejného hlasování postaví. Zatímco Michal Baláž, bývalý starosta, který vedl Jáchymov od komunálních voleb do loňského října, chtěl sám toto referendum vyvolat, současná koalice byla proti. Obává se totiž velkých kompenzací vůči IMOS facility. „Mohu vás ubezpečit, že město by nic neplatilo. Zodpovědní jsou za to ti zastupitelé, kteří pro smlouvy zvedli ruku. Ohledně Bratrství se už vede trestní vyšetřování,“ hlásil na říjnovém zastupitelstvu Baláž.

„Konání referenda jsme navrhli my, současná opozice,“ vysvětluje zastupitelka Jana Kijovská. „Jak se k referendu postavíme? Máme doporučení od ministerstva vnitra, že se máme chovat tak, abychom nepoškodili město, ale aby výsledky veřejného hlasování byly závazné,“ reaguje současný starosta Jiří Kaucký. „Doufám, že to pro město dopadne dobře. Máme několik variant, jak budeme postupovat, které ale nechci prozrazovat. Výsledky referenda musíme nejdříve řešit na zastupitelstvu, zda je budeme brát v potaz. Budeme chtít znát také analýzu od právníků, jaký bude mít případně pro město dopad, pokud bychom od smluv odstoupili. Pokud se tak stane, počítám s tím, že investor podá žalobu,“ uzavírá jáchymovský starosta.