Zatímco referendum, které se konalo před dvěma lety, se týkalo výstavby Skywalku na vrcholu Klínovce a lidé v něm stezce v oblacích řekli jasné ne, nyní jde o výstavbu apartmánů v lokalitě Bratrství. To se nachází na cestě k jáchymovské lanovce. Jak ve Skywalku tak v tomto záměru má svůj podíl majitel Skiareálu Klínovec Martin Zeman a majitel rozsáhlého skiareálu na Dolní Moravě Jiří Rulíšek. Hlavním investorem je společnost Bratrství, v nímž má Zeman 25 procent, stejný podíl má Daniela Zemanová, druhou polovinu pak vlastní společnost IMOS facility, jejímž jediným členem představenstva je právě podnikatel Rulíšek.

Výstavbě apartmánů, kde se počítá až s 1500 lůžky, požehnalo bývalé jáchymovské vedení. To současné, které vzešlo z předešlé opozice, má ovšem dojem, že je smlouva s investorem pro město značně nevýhodná. „Osm koaličních zastupitelů je pro konání referenda. O tom, zda ho skutečně vyhlásíme, rozhodneme na zářijovém zastupitelstvu,“ říká jáchymovský starosta Michal Baláž.

Vedení města o svém postoji informovalo veřejnost prostřednictvím facebookového příspěvku. „Bývalé vedení města uzavřelo s investory smlouvy, které jsou pro současné členy koalice z mnoha důvodů neakceptovatelné.

Koaliční zastupitelé se tak hodlají obrátit na občany města, jak to ostatně mělo učinit předchozí vedení, s otázkou, zda souhlasí s výstavbou masivního apartmánového komplexu na pozemcích města. Současné vedení města zdědilo smlouvy týkající se výstavby apartmánového komplexu v prostoru bývalého pracovního tábora Bratrství. Projekt, za kterým stojí investoři Bratrství, s. r. o., a Skiareál Klínovec, s.r.o., počítá s výstavbou apartmánových jednotek pro přibližně 2000 osob,“ píše se v oficiálním příspěvku města. „Podmínky, které předcházely hlasování na jednání zastupitelstva města a následnému podpisu smluv, jsou podle koaličních zastupitelů velmi nestandardní a samotné smlouvy pro město nevýhodné. Zavazují vedení města k součinnosti v krocích, které jsou podle nich v rozporu s povinností péče řádného hospodáře. Asi nejproblematičtějšími body v rámci uzavřené smluvní dokumentace jsou ceny pozemků a závazek vynaložit přibližně 35 milionů korun z rozpočtu města na revitalizaci komunikace vedoucí k apartmánovému komplexu. Jeho vybudování navíc znamená hrozbu pro budoucí rozvoj Jáchymova, narušení každodenního života během výstavby (více než pět let) a neúnosné navýšení již tak přetížené dopravy, a to nejen na katastru města Jáchymov,“ stojí na facebooku.

Jak dále vedení města vysvětluje, koaliční zastupitelé považují za jediné správné řešení od těchto nevýhodných smluv odstoupit a jsou přesvědčeni, že jejich naplnění by přineslo městu mnohem větší škody než penále za jejich nedodržení.

Manažer Skiareálu Klínovec Martin Koky reagoval, že jich se záměr netýká. „Jsem stále akcionář společnosti IMOS facility, ale už za ní nevystupuji. O aktuálním dění vím. Pochybuji ovšem, že má město šanci z těchto smluv vyskočit,“ uvedl pro Deník podnikatel Rulíšek.

Podle obchodního ředitele IMOS facility Jiřího Heinla je postoj města vůči záměru jen úhel pohledu jáchymovského starosty. „Dobře umí pracovat s čísly a informacemi. I když je tu naznačováno, že to bylo uplacené, cinklé, tak vše bylo regulérní. Se současným starostou jsme opakovaně jednali, nabídli jsme určitě ústupky a nic nenasvědčovalo tomu, kam to nyní došlo. A teď se nestačíme divit. Nevíme, jak to uchopit, je to pro nás kudla do zad. Na projektu jsme poslední dva roky intenzivně pracovali, stálo nás to hodně peněz. Chceme dobré vztahy s městem, ale jsme za padouchy, kteří přišli Jáchymov zničit,“ poznamenal Heinl.

Podle něho bývalé vedení uvolnilo dané plochy v územním plánu pro výstavbu apartmánů a někdejší zastupitelstvo odsouhlasilo formu spolupráce. „S městem jsme podepsali dvě smlouvy. Jednu, že vůbec můžeme začít něco plánovat, druhou pak o scelení lokality. Bratrství je oddělenou částí Jáchymova, kterou měla s vrcholem Klínovce spojit nová lanovka. Počítali jsme tu s výstavou šesti, spíše ale pěti apartmánových domů, které by při plné obsazenosti mohly mít 1500 lůžek, reálně je to číslo ale mnohem nižší, pohybuje se kolem 600. V plánu jsme měli výstavbu restaurace, která by byla základním zázemím spíše spojovací lanovky. Nechtěli jsme Jáchymovu konkurovat. Naopak jsme předpokládali, že by naši klienti za službami do Jáchymova dojížděli,“ dodal obchodní ředitel společnosti IMOS facility.