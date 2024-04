Jiří Kaucký vydržel ve funkci jen pár měsíců. Na post starosty rezignoval z osobních důvodů.

Nový jáchymovský starosta František Holý. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Krušnohorská města mají od středečního odpoledne nové vedení. Nejenom v Ostrově totiž došlo k obměně starosty, nového starostu mají od 24. dubna také v Jáchymově. Zatímco v Ostrově ale došlo ke kompletnímu převratu, kdy na radnici dosedla bývalá opozice, v Jáchymově jde jen o změnu v rámci koalice. Novým starostou je tam tak od středy František Holý.

Ke střídání stráží na postu starosty došlo ovšem jen pár měsíců poté, co byl bývalý člen opozice Jiří Kaucký v říjnu na bouřlivém jednání zastupitelstva zvolen prvním mužem města. Tehdy stejně jako nyní v Ostrově na základě podpory přeběhlíků dosedla ve vedení Jáchymova opozice.

„Pan Kaucký na funkci rezignoval z osobních důvodů. Víc o tom nevím. Jde jen o změny v rámci koalice, kdy jsem na pozici starosty byl navržen já,“ uvedl Holý, který od října zastával post místostarosty. V jáchymovské politice ovšem není žádným nováčkem. Dlouhá léta fungoval jako místostarosta, a to za působení starosty Bronislava Grulicha, a to až do voleb v roce 2022.

Od loňského října do středy 24. dubna působili v Jáchymově dva místostarostové, vedle Holého i Lada Baranek. Nyní už bude jen jeden, a to Baranek, která bude nově navíc fungovat jako uvolněný člen rady města. Vzhledem k tomu, že Kaucký rezignoval i na post radního, bylo třeba doplnit člena rady. Tím se ve středu stala zastupitelka Anna Plačková.