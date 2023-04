Jedinou šancí na získání dotace, je Státní fond dopravní infrastruktury, který by přispěl až 85 procenty.

Vedení města Karlovy Vary zatím společně s odborníky a Kanceláří architektury města (KAM) nerozhodlo, jakou podobu bude mít Chebský most po kompletní rekonstrukci, která musí být zahájena už v příštím roce. Redakce Deníku zveřejnila tento týden návrhy čtyř architektonických kanceláří, které se přihlásily do poptávkového řízení na zhotovitele studie. Jak ale vysvětlila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, všechny čtyři návrhy budou přepočítány ohledně nákladů.

"V řešeních, které jsme obdrželi, je velký cenový rozptyl. Každé architektonické studio preferuje něco jiného. Proto jsme požádali KAM, aby vybrali odborníka, který varianty přepočítá," uvedla Pfeffer Ferklová. "Kalkulace nákladů se v těch čtyřech návrzích pohybují od 120 do 290 milionů korun. Studia ale mohla vycházet z různých metod stanovení nákladů, proto potřebujeme jedno objektivní posouzení pro všechny čtyři," doplnil radní Petr Bursík (ODS).

Vedení města nechce zatím předjímat, kolik by rekonstrukce stála. Už dříve padla informace o nákladech až do výše 300 milionů, což je dvojnásobek ceny, za kterou město pořídilo zbrusu nový Dvorský most. Chebský most je ale mnohem komplikovanější stavbou, konstrukce se skládá hned ze tří částí - jedna vede nad železnicí, druhá nad řekou, třetí pak nad průtahem.

Možností k získání dotací ale Karlovy Vary příliš nemají. "Příští týden máme jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury. Je to jediná naše šance, kde získat dotaci. Kdyby na Ohři fungovala lodní doprava, mohli bychom získat příspěvek i na část mostu nad řekou. Pokud budeme úspěšní, půjde o Chebský most číslo jedna. Pak by šlo o pokrytí 85 procent nákladů, zbývajících 15 procent by šlo z rozpočtu města," poznamenal Bursík.

Ten je v případě rekonstrukce Chebského mostu zastáncem varianty takzvaného žlutého fidicu, který byl poprvé uplatněn v rámci výstavby nového Doubského mostu a o rok později i na Dvorském mostě. Jde o zkrácený stavební proces. Při takzvaném červeném fidicu, tedy klasické výstavbě, by práce trvaly rok a půl. To znamená, že rok a půl by byl Chebský most mimo provoz a doprava ve strategické části města by byla po celou dobu odkláněna přes nyní rekonstruovaný Ostrovský most a před pár lety postavený Tuhnický most. "Most bude během rekonstrukce zcela uzavřen. Pro pěší bude postavena provizorní lávka," dodal radní Bursík.

Předpokladem podle něho je, že v polovině letošního roku bude vybrána a dopracována konečná varianta, následně se rozhodne o druhu fidicu a pak bude vypsáno výběrové řízení. Pokud by termíny město nestihlo a nezahájilo do konce příštího roku práce, hrozí, že se bude muset dělat znovu statické posouzení. Diagnostické zkoušky v roce 2019 konstatovaly, že současný technický stav vydrží totiž bez zásahu právě jen do roku 2024.