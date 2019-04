Karlovarský kraj - Podnikatelé v cestovním ruchu se dozvědí, na co se mají připravit.

Za co lidé v lázeňském trojúhelníku aktuálně utrácejí? Jak se budou v horizontu několika následujících let měnit požadavky turistů? Na co by se měla města i podnikatelé připravit? A jak může případný zápis na seznam UNESCO změnit Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně? Na tyto i další otázky má odpovědět projekt, který vypracovala společnost Mastercard a Destinační a informační agentura Františkovy Lázně. S výsledky se veřejnost seznámí 24. dubna od 10.30 v karlovarské Becherově vile.