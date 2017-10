Jak prosté. Kdo volit chce, může

Karlovarský kraj – Pacienti v nemocnicích, senioři v Domovech důchodců, lidé, kteří mají adresu na magistrátu i vězňové, ti všichni, stejně jako ostatní voliči starší osmnácti let mohou v probíhajících volbách do Parlamentu České republiky volit.

Do volební místnosti v Karlových Varech - Bohaticích se hrnuli voliči od otevření místnosti.Foto: Deník/Vladimír Meluzín

Volební místnosti se otevřely v pátek ve čtrnáct hodin a uzavřou se ve stejný čas v sobotu. A mezi tím volební urny, do nichž voliči vhazují hlasovací lístky, putují po nemocnicích, věznicích a Domovech důchodců.

„V domě s pečovatelskou službou máme připraveno volební místo, kde mohou naši klienti volit. Do Domova důchodců ve Staré Roli přijdou členové volební komise s urnou, takže i zde mohou senioři volit,“ uvedl Milan Martinek, ředitel Městského zařízení sociálních služeb v Karlových Varech. Úplně stejný volební režim je Karlovarské krajské nemocnici. „To je standard. Kdo z pacientů chtěl volit, nahlásil nám to a my jsme zajistili, aby komise do nemocnic přišla s volební urnou,“ uvedl Josef März, ředitel karlovarské krajské nemocnice.

V Ostrovské věznici, stejně jako v každé jiné mohou volit samozřejmě i vězni. Podle mluvčí ostrovské věznice Zdeňky Stöckbauerové do věznice přijedou volební komisaři s přenosnou volební urnou. Ve věznici je připravena volební místnost. Vypadá úplně klasicky, státní znak, bílé ubrusy a komise. „Tento rok se o svůj hlas přihlásilo 564 vězňů z celkového počtu 959 vězňů,“ vysvětlila mluvčí.

Podruhé budou na Karlovarsku volit voliči v nových obcích ve vojenském újezdu, v Bražci a v Doupovském Hradišti. V Karlových Varech je pro voliče připraveno padesát volebních místností. Z nich je drtivá většina ve školách (41), i když jsou to někdy školy mateřské, nebo zřizované třeba krajem, školní galerie (Duhová paleta v Rybářích), nebo školy bývalé, jako třeba bývalá základka v Bohaticích či na nábřeží Jana Palacha v komplexu třech školských budov se vchody z obou ulic,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

To ve Starém Hrozňatově na Chebsku slouží jako volební místnost klubovna fotbalového klubu. Volební urna je tu postavená vždy u řady zlatých pohárů za vítězství ve fotbalových zápasech.

Volby v Sokolově začaly návalem. Ve druhém volebním okrsku na městském úřadě postávali lidé před budovou už čtvrt hodiny před zahájením voleb. Jako první přišel devětapadesátiletý Libor Nesveda. “Přijít k volbám by měl každý kdo může. Já chodím od svých 18 let a pokud to půjde nevynechám ani žádné další volby. Kdo nepřijde, dá vlastně hlas těm co vyhrají, aniž by je chtěl volit” říká Nesveda. Před otevřením volební místnosti zde čekala zhruba dvacítka lidí. Po jejím otevření se na místě začala tvořit fronta, protože se začali hrnout desítky voličů, kteří to chtěli mít za sebou. Byli zde zastoupeny všechny generace od mladých tváří, přes střední generaci až po seniory. V 1. volebním okrsku na Starém náměstí chodili lidé také ihned po otevření volební místnosti. Převažovali zejména ti dříve narození z nedalekého domova pro seniory.