Čeští politici musejí ve svých majetkových přiznáních mimo jiné také uvádět nemovitosti, které vlastní. A čím disponují ti přední v Karlovarském kraji, tedy poslanci, senátoři, hejtman či karlovarská primátorka a její první náměstek? Získat povolení k nahlédnutí do Centrálního registru oznámení, kde se přiznání shromažďují, není až tak jednoduché, a navíc se zveřejněním daných informací musí stejně daný politik souhlasit. A tak redakce Deníku zvolila jinou cestu a konkrétní politiky přímo požádala, zda by sdělili, které nemovitosti vlastní či užívají. Ptala se také, zda si je pořídili na vlastní náklady, či je zdědili nebo zrestituovali. Ne všichni politici odpovědět chtěli, nebyla to ovšem jejich povinnost. Z deseti oslovených jen čtyři své nemovitosti prozradili, dva uvedli, že je nesdělí, a čtyři vůbec na dotaz redakce nereagovali.