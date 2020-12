KARLOVARSKO

Na postu karlovarského hejtmana došlo k výměně. Od 1. ledna se funkce prvního muže kraje ujal Petr Kubis, který ve funkci nahradil Janu Mračkovou Vildumetzovou (oba ANO). Ta z postu odstoupila kvůli svým mateřským povinnostem. Ve vedení kraje ale zůstávala i nadále, a to jako náměstkyně pro ekonomiku. Vůbec svůj první pracovní den strávil Kubis jako hejtman objížděním porodnic, kdy gratuloval maminkám a jejich miminkům, která se jako první narodila v novém roce.

Radikální krok učinilo vedení města Karlovy Vary v letošním únoru. Nezvykle rychle vyhlásilo výběrové řízení na čtyři ředitele městských společností. Jednalo se o Lázeňské lesy Karlovy Vary, Správu lázeňských parků, Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád a Městské zařízení sociálních služeb. Stávající šéfové byli z funkcí odvolaní v půlce února, do soutěže se také mohli znovu přihlásit. Radnice tento krok obhajovala, že chtěla do společností vlít novou krev, která by mohla díky organizačním změnám městu ušetřit i peníze.

Stejně jako celou Českou republiku, i Karlovarský kraj ochromila v březnu koronavirová pandemie. Zavřely se školy, hotely a začalo se propouštět. Zákaz volného pohybu proměnil lázeňské Karlovy Vary v město duchů. Prvního nakaženého obyvatele hlásil kraj ale až 12. března, šlo o pětašedesátiletého muže z Karlových Varů, který pobýval v severní Itálii v provincii Trento. 18. března bylo v kraji už 18 nakažených covidem-19.

CHEBSKO

V Chebu začali lidé za parkování v centru města platit smskou nebo přes aplikaci Sejf. Lidé si nové platební metody oblíbili a začali novinku využívat velice rychle. Postup, jak zaplatit, najdou řidiči nalepený na parkovacích automatech. Strážníci jsou vybaveni zařízeními na kontrolu takto zaplaceného parkování.

Aš se rozhodla vyřešit nedostatek pracovníků škol a školských zařízení. Nešla cestou náborového příspěvku jako v jiných městech, ale pedagogům a nepedagogickým pracovníkům začalo město přispívat na dopravu do zaměstnání. Zaměstnanci ašských škol si tak mohou přijít ročně až na pětatřicet tisíc korun.

Ondřej Balšán z Aše byl zapsán do České knihy rekordů. Jeho jméno se mezi rekordmany objevilo díky největší soukromé sbírce setů Lego Star Wars v České republice. Ondřej vlastnil v únoru 620 číselných jednotlivých setů, které byly firmou Lego vydány, a mimo jiné staví modely a dioramata.

Krajský soud v Plzni zrušil rozsudek okresního soudu, který zprostil obžaloby starostu Dalibora Blažka a ašského radního Jiřího Červenku. Podle státního zástupce měli oba představitelé města pomoci ašskému kasinu získat nižší cenu za nájem pozemku. Krajský soud celou záležitost vrátil chebskému okresnímu soudu.

Odstartovala kampaň Daruj krev, zachraň život. Organizátoři zareagovali na to, že Karlovarský kraj držel smutné prvenství nejnižší počet dárců krve. Cílem kampaně bylo přivést k dárcovství co nejvíce mladých lidí.

Chebem otřásla rodinná tragédie. V jednom z panelových domů na sídlišti Spáleniště uškrtil devětadvacetiletý muž svou o šest let mladší přítelkyni. Vražda se stala v době, kdy doma byla i jejich čtyřletá dcera.

Do karantény musela celá stanice Hasičského záchranného sboru v Mariánských Lázních. Jeden z hasičů se totiž covidem-19 nakazil na plese.

SOKOLOVSKO

Skončila dlouho očekávaná demolice nádražních budov, které strašily opuštěné a zchátralé hned vedle budovy sokolovského nádraží. Uvolnila se tak plocha, na které plánuje město postavit další parkoviště. Bude určené jak pro osobní automobily, tak i autobusy ze sousedního terminálu. Náklady ve výši zhruba 2,1 milionu korun platí Sokolov. Za zhruba stejnou částku před lety město budovy vykoupilo. Území je zařazeno mezi takzvané brownfieldy (zanedbaný areál, pozůstatek průmyslové či jiné aktivity), a tudíž je šance dosáhnout na dotace.

Chodci i cyklisté mohou využívat novou víceúčelovou stezku, která byla dokončena mezi Sokolovem a Dolním Rychnovem koncem února. Celkové náklady na cyklostezku, dlouhou necelých 1200 metrů, přesáhly 14 milionů korun.

Němci se vysmívají rouškám. Chtěla jsem si vzít roušku a dostala jsem výpověď, protože v našem hotelu jsou roušky zakázané. Koukají na nás jako na cirkusáky. Nošení roušek podle nich šíří paniku. To jsou některé ze zkušeností českých pendlerů, kteří v březnu dojížděli do sousedního Německa za prací. Chtěli dodržovat česká nařízení a chránit své zdraví, ale někteří němečtí zaměstnavatelé se jim smáli nebo nošení roušek zakazovali. „Celou noc jsem byl v rámci svého zaměstnání na hraničním přechodu Vojtanov. Mohu se zděšením říci, že 90 procent pendlerů nemělo roušky,“ potvrdil tehdy jeden z hasičů.