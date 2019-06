Pro nemocného spolužáka Vítka uspořádaly děti Jahodový jarmark, který je určen nejen rodičům žáků z této školy, ale i řadovým obyvatelům starorolského sídliště, kde se škola nachází.

Šestnáctiletý Vítek trpí svalovou dystrofií. První příznaky této velmi vážné nemoci se u něho začaly projevovat už ve 3 letech.

Od této chvíle se život rodiny velmi změnil. Ta začala dělat vše pro to, aby se Vítek udržel v co nejlepší možné kondici jak fyzické, tak i psychické.

Děti této školy nejenže pořádají jarmark, jehož výtěžek pomůže nemocnému Vítkovi, ale navíc si založily svůj žákovský parlament, prostřednictvím nějž se snaží zlepšit život ve městě, pořádají různé akce a letos se kvůli Vítkovi obrátily také na Nadaci Via, s jejíž pomocí založily pro Vítka i sbírku na internetu.

„Jahodový jarmark je slavnost k ukončení roku. A protože náš žákovský parlament dělá spoustu akcí, tak letos chtěl podpořit i spolužáka,“ uvedla ředitelka školy Hana Hanischová.

Každá třída měla na jarmarku svůj stánek, ve kterém děti nabízejí své výrobky – ať už to jsou mýdla, tašky, náramky, ozdobené kolíčky či ozdoby do květin. Pomáhali jim i rodiče, kteří letos napekli cukroví. „Zatím nevíme, kolik se nám podařilo přesně vybrat. Ještě počítáme,“ dodala ředitelka školy s tím, že internetová sbírka poběží až do 21. června. Ke včerejšku na ní bylo celkem 37 140 korun. Odkaz na ni je: darujme.cz/projekt/1201877