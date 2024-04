Vítejte posledního dílu Podcastu Deníku speciál: Solární energie. Ve čtyřdílném speciálu je pokaždé naším hostem Ing. Jaroslav Rada, majitel společnosti Česká síť. V předchozích dílech náš host hovořil například o energetické koncepci pro rodinné domy, chyty, chalupy a nechyběly ani koncepce pro podnikatele a firmy. V závěrečném vydání se zaměřuje hlavně na komunitní energetiku, energetické koncepce pro celé vesnice a probrali jsme také ostrovní systémy a budoucnost vodíkové dopravy.

Jaroslav Rada: Šedá voda z domu umí vrátit energii domů | Video: Antonín Hříbal

V otázce, kde vidí solární energetiku za deset let, měl Jaroslav Rada okamžitě pohotovou odpověď: „Na každé střeše!“ A jak na akumulaci solární energetiky, která je vlastně jedním z největších problémů solární energetiky? „Akumulace vlastně umožňuje sesynchronizovat výrobu se spotřebou. Dnes už jsou na trhu špičkové a kvalitní baterie, které jsou bezpečné, nehoří, jsou cenově přijatelné a mají dlouhou životnost. Jsou super na krátkodobé uskladnění energie, tedy třeba ze dne na noc. To už je vyřešené, ale v budoucnu je potřeba zajistit jednodušší optimální uchování energie na delší dobu,“ pokračuje Rada.

Jaroslav Rada: Šedá voda z domu umí vrátit energii domůZdroj: Deník/Antonín Hříbal

Důležité je prý také je zužitkovat odpady na maximum, jako například dále využít tak zvanou šedou vodu – tedy to, co nám vytéká z domu. „Třeba Praha teď startuje velice zajímavý projekt. Čističku odpadních vod vybaví tepelnými čerpadly a odpadaní vodu, která vytéká z čističky ochladí z toho, co má dneska 25 stupňů na nějakých dva až pět stupňů a to odpadní teplo pak využijí na vytápění a na ohřev vody části Prahy a navíc bude studenější Vltava,“ vysvětluje Jaroslav Rada a přidává i řadu rad, jak zapojit do komunitní energetiky co nejvíce lidí a díky tomu pak ušetřit i obecní kasu.

Co je to vlastně ostrovní systém? Jak je to s dotací podle velikosti obce a co lze udělat, aby rodina ušetřila za elektriku? Poslechněte si v naše podcastu.