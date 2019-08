„Naše holčička se narodila císařským řezem loni 10. září na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Oproti plánovanému termínu o měsíc dřív. Stejně tak, ale normální cestou se narodil náš syn Oliver, kterému je nyní už devět let. Takže jsme si nedělali žádné starosti, že by s naší maličkou nemělo být něco v pořádku,“ vzpomíná tatínek.

Jasmínka se dostala do péče neonatologického oddělení a všechno se vyvíjelo dobře. Pár dní po porodu si ale sestřička na neonatologii Petra Hauerová všimla, že malá Jasmínka má vyšší hodnoty krevního tlaku. Upozornila na to lékařku neonatologického oddělení Janu Prajku, která okamžitě, ač to bylo v neděli, zareagovala a zajistila potřebné vyšetření, jež ukázalo, že holčička potřebuje péči na specializovaném pracovišti. „Jasmínku nechala převézt do Fakultní nemocnice v Motole a tak jí vlastně zachránila život. Pan primář kardiologického oddělení Peter Kubuš zjistil, že naší malé špatně pracuje srdíčko a bude nutná operace. Předběžně ji naplánovali, ale už následující den ráno nám volali, že Jasmínka musela akutně na sál a že je po operaci,“ popisuje maminka Petra Kumperová.

Rodiče dodávají, že v Motole velice oceňovali všímavost a rychlou reakci paní doktorky z plzeňské fakultní nemocnice, která zareagovala na Jasmínčiny potíže dřív, než problém propukl. „Kdyby nebyla v pondělí v Motole, tak už by tu asi s námi nebyla. Zažili jsme strašlivé chvíle, ale naše maličká měla velké štěstí, že paní doktorka byla ve správnou chvíli na správném místě a je skvělým odborníkem,“ pochvalují si lékařskou péči rodiče. Jasmínčin zdravotní stav je v současnosti dobrý a stále se zlepšuje. A do roka by měla být podle zdravotníků fit. „Cítíme velkou povinnost poděkovat a ocenit práci lékařů. Zejména paní doktorky z neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Slyšíme hlavně negativní zprávy, ale to, že mezi námi žijí profesionálové a schopní lékaři, vědci a mnoho dalších lidí, o tom se nepíše. A to je velká škoda,“ říká Kryštof Kumpera. Jasmínku rodiče pravidelně vozí na kontroly do plzeňské fakultní nemocnice i do nemocnice v Motole . „Vypadá to, že se vše vyvíjí dobře. A z naší maličké máme všichni obrovskou radost,“ uzavírá Petra Kumperová.