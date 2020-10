/ANKETA/ Vláda v souvislosti s nákazou covidem od čtvrtka od 6 hodin zpřísnila bezpečnostní opatření. Omezila pohyb lidí a uzavřela velkou část obchodů i služeb a hotely, a to i ty lázeňské, které Karlovarský kraj z poloviny živí.

Obchodní centrum Plaza v Plzni. | Video: Deník / Hana Josefová

Podle Jana Kroniky, předsedy krajské Asociace hotelů a restaurací, je to zoufalá situace. ""Od zítřka už nemůžeme přijmout žádného hosta a zda to hotely finančně vydrží, to je ve hvězdách. Platit své závazky musejí, i když jsou některé v platební neschopnosti," uvádí Jan Kronika.