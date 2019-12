Vize, že by přes řeku Ohři v Karlových Varech mohl vést zcela nový most, přestává být utopií.

Měl by spojovat ulici Charkovská v Tuhnicích s Dolní Kamennou. Pomohl by dopravě na nejvytíženějším místě ve městě, navíc o něj má zájem vlastník zchátralého pivovaru v Rybářích, který se nachází nad možným nájezdem na plánovaný most. „Investor s námi jednal o řešení dopravy a o výstavbě nové komunikace, která by vedla ze Šmeralovy ulice na nový most. Musím říci, že jsme v tomto případě ve shodě a nechceme nic blokovat,“ konstatoval náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek (ANO). Zároveň dodal, že záměry investora přestavět pivovar vidí jako velmi reálné.