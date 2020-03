Také máte jako rodiče výčitky, že vaše děti téměř neznají sníh, a že pokud si chtějí zasáňkovat, musíte na hory? Jenomže sněhu je letos tak málo, že někde vás ani v lyžařských střediscích bobovat nenechají.

Slyšet vaše dítko: „Jéé, mami, koukej, sníh!“ je tak zatím spíše jak z nějakého sci-fi filmu, ale kdoví, co bude za pár let… Třeba skutečně přijde doba, kdy se budeme muset smířit s tím, že jsme jako země od Středozemí, kde se na sníh dívají jako na kuriozitu. Zde mají ale místo sněhu moře, které my také ovšem nemáme. Můžeme být klidní, že nám zůstane alespoň krásná příroda? Ani to ne, protože vláhy ubývá a stromy usychají ve velkém a nedostatek sněhu tento problém jen prohlubuje. Takže to nakonec opravdu dopadne tak, že naše země bude vypadat jak vyprahlé ostrovy v Egejském moři? Přírodovědci včetně jednoho z nejznámějších Davida Attenborougha bijí na poplach, že ekologická krize je tady. Na změnách musíme začít pracovat ale my všichni, jednotlivci nic v této válce nezmůžou.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku