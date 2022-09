Je tomu už více než 10 let, co ruský soukromý investor realizoval v Jenišově megalomanskou stavbu, která se typově nehodí do místní zástavby. I přes velký odpor místních dostal čtyřpodlažní objekt, který je vidět z daleka, tehdy požehnání od Stavebního úřadu v Karlových Varech. Dům, který zastínil blízké řadové domy, ale nikdy nebyl dostavěn, za celé roky nebyl obydlen, a tak začal chátrat a jeho okolí zarůstá plevelem. Mezitím se několikrát změnili jeho vlastníci, o nichž hned několikrát rozhodovala veřejná dražba. Jedné z nich se dokonce účastnila i obec. Ta chce zabránit další výstavbě v okolí objektu, protože projekt realizací jednoho čtyřpodlažního domu totiž skončit nemá. "Je tu stále platné stavební povolení na dalších šest takovýchto domů. A z toho máme obavy," vysvětluje starosta Jenišova Jiří Stehlík. I právě kvůli zamezení podobné výstavby se koná v rámci letošních komunálních voleb v Jenišově místní referendum.