„Abych se přiznal, tak jsem rád, že tento investor od záměru ustoupil. Místo toho jsme podepsali smlouvu se slovenskou firmou KLM Real Estate, která zde postaví obchody nízkého typu, takzvané retailové,“ informoval Deník zástupce developera Tomáš Dvořák.

Podle něho je celý záměr zatím ve stadiu příprav a investor musí propočítat, co všechno se konkrétně na danou plochu vejde. „Jedná se o pozemek o rozloze 40 tisíc metrů čtverečních, ne celý ale poslouží k zástavbě, to bude asi jen jedna čtvrtina. Zbytek bude využit pro parkoviště a obslužnou plochu,“ upřesnil Dvořák.

„Výhodou tohoto záměru je, že nepůjde o vysoké stavby, takže nebudou narušovat ráz okolní krajiny. Plusem také je, že sem budou mířit především zákazníci Globusu a nepředpokládáme tak rapidní nárůst dopravy,“ konstatoval zástupce developera.

Investor už má sice představu, které značky obchodů se v nové nákupní zóně Pod Rohem objeví, zatím je ale nechce veřejnosti prozrazovat. „Pro představu půjde o podobnou zástavbu obchodů, jako je třeba ve Staré Roli u Penny, nebo na Michalu v Sokolově,“ vysvětlil Dvořák.

Zdroj: Kopecká Jana

V současné době si investor nechává zpracovat různé průzkumy, například geologický. Ještě do konce letošního roku by pak měl mít hotovou finální projektovou dokumentaci pro územní řízení. Začátkem ledna by tak podle Dvořáka mohla KLM Real Estate požádat o územní rozhodnutí, přičemž předpoklad je, že za rok touto dobou by se Pod Rohem mohlo začít stavět. „Samozřejmě jako každé stavbě tohoto typu předchází i několikaletá příprava před realizací, v podobě průzkumů, studií a vypracování dokumentace pro získání příslušných rozhodnutí. A protože půjde o jednoduché stavby, můžeme počítat s tím, že by se nová retailová zóna mohla otevřít během roku 2025,“ uzavřel zástupce developera, který připomenul, že Makro se začalo stavět 14. srpna roku 2008 a kolaudovalo se 5. prosince téhož roku, stavba tak netrvala ani čtyři měsíce.