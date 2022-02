"Platnost EIA ze dne 8. 2. 2005 byla stanovena na dva roky, tedy do 8. 2. 2007. I když toto závazné stanovisko ze dne 8. 2. 2005 se stalo podkladem pro následná navazující řízení (rozhodnutí OBÚS ze dne 10. 3. 2006 o stanovení dobývacího prostoru Jenišov a rozhodnutí OBÚS ze dne 26. 11. 2010, kterým byla povolena hornická činnost), byla podána žádost o prodloužení stanoviska EIA ze dne 8. 2. 2005 až po uplynutí doby jeho platnosti," píše ve svém rozhodnutí ministryně životního prostředí. Jak dodává ve svém pětistránkovém dokumentu, proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat a tedy ani podat rozklad.

Šéf Sedleckého kaolínu Gold: Podnikáme v souladu se životním prostředím

"V celé záležitosti jde vlastně o to, že Sedlecký kaolín už neměl platnou EIA a přesto dostal povolení od báňského úřadu k hornické činnosti. EIA propadla, a proto zde nemůžou těžit. Aby firma mohla, musela by si požádat o novou EIA, a tu podle našeho názoru nesplní. Je nejen finančně velmi náročná, navíc je velmi komplikovaná i procesně a co je nejdůležitější, myslíme si, že by ji dnes ani nesplnila. Jsme proto opravdu velmi rádi, jak to dopadlo a že nám dala rozkladová komise za pravdu," komentuje obrat starosta Jenišova Jiří Stehlík.

Místopředseda představenstva a jednatel SK Radomil Gold si však myslí, že rozhodnutím MŽP se pro firmu nic nemění. "Tato informace se ke mně ještě nedostala. Osobně se domnívám, že jakékoliv rozhodnutí rozkladové komise MŽP nebude mít na naše již vydané povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Jenišov žádný vliv," říká Gold.

Prostor se nachází po levé straně silnice při výjezdu z Jenišova na Chodov. SK už tam dávno chtěl zahájit své podnikatelské činnosti, jenomže jejich ložisko je obklopeno pozemky obce Jenišov. Krajský soud v Plzni už před časem vydal předběžné opatření, že SK nemůže přes pozemky obce přejet, přesto se tak podle Jenišovských děje nadále a mají to i zdokumentované. SK to ovšem popírá. "Soud žádné rozhodnutí o zákazu používání cesty nevydal a myslíme si, že ani vydat nemůže. Obec Jenišov sama vyvolala požadavek na vybudování retenčních nádrží v lomu. Teď se diví, že do lomu musí občas přijet naše technika. V dobývacím prostoru Jenišov máme řádně povolenou hornickou činnost a je naší povinností v lomu provádět alespoň základní udržovací práce," vysvětloval v říjnu Gold.