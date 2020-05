Město je oblíbené i u známých osobností. Ve spolupráci s mariánskolázeňským hotelem Krakonoš a jeho ředitelem Jiřím Richtrem přinášíme seriál, kdy osobnosti odpovídají na otázku: Co vy a Mariánské Lázně? Tentokrát si na lázeňské město vzpomene viceprezident Českého klubu cestovatelů Jiří Kolbaba.

„Téměř tři desítky let hledám ve světě fotogenická místa s mimořádnou atmosférou. Mnohá ani nejsou příliš daleko, jsou u nás. K favorizovaným místům řadím už od mládí Mariánské Lázně. Baví mě atmosféra upravených parků, monumentálních secesních lázeňských, hotelových i obytných objektů. Den trávím na kolonádě se Zpívající fontánou, u Ferdinandova pramene, podvečer v rašeliništích u Kladské a na noc se uchyluji do hotelu Krakonoš. Nevím, čím to je, ale v Mariánských Lázních mám vždy mimořádně slavnostní objevitelský pocit. Pohodu města opěvovali už František Josef I., Antonín Dvořák, Fryderyk Chopin, Franz Kafka, T. G. Masaryk, Richard Wagner či můj oblíbený autor Mark Twain. Ostatně když jsem se před léty rozhodl, že se ožením, jel jsem si pro ženu do Mariánských Lázní,“ říká. cestovatel.