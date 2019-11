V kategorii Grappling muži nad 18 let a do 69 kg se v desetičlenné turnajové pyramidě setkali hned tři zástupci Alpha Gymu Karlovy Vary, jmenovitě Ondřej Hlaváček, Jan David a Miguel Pérez Morales.

„Skvělý výkon podal Ondřej Hlaváček, který vyhrál vůbec svůj první zápas v grapplingu. Miguel Pérez Morales se i přes statečný výkon přes svého soupeře nedostal a prohrál před limitem na škrcení. Jan David se po dvou výhrách a především díky skvělému výkonu ve všech třech zápasech stal vicemistrem České republiky, když ve finále prohrál na body, kdy však většinu zápasu svého soupeře kontroloval z lepší pozice,“ ohlédl se za prvním velkým úspěchem Alpha Gymu trenér Ilja David.

Jenže další úspěchy bojovníků z lázeňské metropole na sebe nenechaly dlouho čekat. V kategorii juniorů od 15 do 17 let do 77 kg hájil barvy Karlových Varů Jakub Nedbal.

„I přes velkou snahu a vydařený výkon pro vítězný pohár nedošel. Za juniory však zabodoval Sebastian Ludvík, který se ve váze do 85 kg probojoval až do samotného finále a po dominantním výkonu v obou zápasech urval titul mistra České republiky v grapplingu,“ chválil si zlaté cinknutí pro karlovarský klub David.

Poté nastoupil k boji v kategorii do 85 kg Dominik Bíža. „Ten podal srdnatý výkon, a zápas tak skončil po velké bitvě až bodovým rozhodnutím. V této kategorii také statečně bojoval Fabrizio Wilhelm, který si z turnaje odnesl jedno vítězství a velmi těsnou porážku,“ vracel se zpět k dalším zápasům svých svěřenců David a hned připojil: „Svým výbušným výkonem a ohromnou fyzickou kondicí však všechny překvapil, a jeho další vystoupení tak bude jistě radost sledovat.“

Další radost přinesl v kategorii do 93 kg karlovarským barvám Alexey Chumaev, který po jedné prohře a jedné výhře získal titul vicemistra České republiky, kdy v obou zápasech předvedl velmi širokou paletu různorodých technik,“ pochvaloval si David.

Alpha Gym tak přidal v Plzni do své sbírky úspěchů jeden titul mistra a dva vicemistra České republiky. „Velké poděkování si zaslouží nejen fanoušci Alpha Gymu Karlovy Vary, kteří opět dorazili v hojném počtu a zápasníky v turnaji hlasitě povzbuzovali, ale zejména Alexey Chumaev, hlavní trenér grapplingu v Alpha Gymu Karlovy Vary, který kluky skvěle do zápasů připravil a během celého turnaje jim stál po boku,“ dodal za úspěšným vystoupením v Plzni David.