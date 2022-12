Deník už minulý týden informoval, že navýšení Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV), který hromadnou dopravu provozuje, kvůli všeobecné inflaci plánuje. Jednatel DPKV Lukáš Siřínek ale tehdy ještě nechtěl prozradit, o kolik se mají ceny navýšit, protože informaci v tu dobu ještě neměli ani samotní zastupitelé.

Po jednání radních je ale jasno. "V návrhu je, že jednotlivé jízdné se zvýší o pět korun, krátkodobá jízdenka na dvacet minut bude místo 20 korun tak stát 25, šedesátiminutová přestupní místo 25 korun 30. Ke zdražení má dojít od 1. ledna," avizoval náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Ten zdůraznil, že vedení města stále preferuje cestování hromadnou dopravou na základě Karlovarské karty, tedy permanentního jízdného. "Proto její cena zůstává a navýšení se skutečně týká jen jednorázových jízdenek," vysvětlil náměstek Trtek.

Jak před pár dny konstatoval, DPKV musí reagovat na rostoucí náklady, ať už mzdové či energetické, které se týkají vytápění budov. To se pak logicky promítá i v ekonomice dopravního podniku. Výhodou karlovarské MHD je, že její autobusy využívají hlavně stlačený zemní plyn, který si město naštěstí stihlo nakoupit za výhodnější ceny.

Vybrané peníze za jízdné v současné době netvoří ani polovinu tržeb dopravního podniku. Částka se nyní pohybuje v rozmezí od 35 do 40 procent, před třemi lety to bylo až dvakrát tolik. "V době před covidem to bylo mnohem víc, pohybovalo se to mezi 65 až 70 procent z celkového podílu na tržbách. Za vysoká čísla mohli ruští návštěvníci města, kteří hojně využívali městskou hromadnou dopravu," dodal Trtek.