Jeden z nejlepších festivalů revivalových kapel na západě Čech byl k vidění uplynulou sobotu v Kraslicích. Pořádali ho dva nadšenci, Tomáš Cvek a Stanislav Fořt z agentury On - Off.

Revival fest v Kraslicích. | Video: Deník/Roman Cichocki

Letos je to právě 50 let od vydání legendárního alba Pink Floyd s názvem Dark Side Of The Moon. A nezapomněla na to ani kapela Pink Floyd revival Czech, která dvoudenní nálož muziky v kraslických městských sadech zahájila, a to v pátek 7. července. Hned druhý den, v sobotu 8. července, zahájil maraton hudby revival anglické heavy metalové skupiny Judas Priest. Následovaly revivaly kapel Green Day, Olympic, Iron Maiden, AC/DC, Rammstein a další.

