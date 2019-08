Hřbitovní správu vedle drahovického hřbitova, jejíž součástí je pitevna, márnice s kójemi pro nebožtíky a kaple, hodlají pronajmout Karlovy Vary.

Unikátní památkově chráněný objekt z přelomu 19. a 20. století je roky nevyužívaný a jeho rekonstrukce by stála miliony korun. „Musíme s tím domem něco udělat a víme, že to nebude jednoduché. Objekt funguje jako velký chlaďák, čímž je jeho užitkovost velmi omezená,“ vysvětlil náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík (ODS). Město se proto rozhodlo hřbitovní správu dlouhodobě pronajmout.

„Uvítáme kvalitní projekt a nápad. Mohla by tady vzniknout například galerie či muzeum. Na penězích bychom se dohodli,“ doplnil náměstek Tomáš Trtek (ANO). Nyní je objekt zakonzervovaný, i když drobnou údržbu město dělalo. Podle bývalého náměstka Jiřího Klsáka (KOA) stály opravy hřbitovní správy ročně kolem sta tisíc korun a i bývalá městská koalice hledala, jak areál využít.

„Zvažovali jsme obnovení hřbitovní kaple. Kóje pro nebožtíky by mohly sloužit jako ateliéry či umělecké tvůrčí dílny. Zřejmě bychom nebyli ani proti dostavbě, i když by se změnil charakter objektu. Všechno by záleželo na domluvě s památkáři. Ale raději budovu zprovoznit, než aby spadla,“ uvedl Jiří Klsák.