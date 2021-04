Karlovy Vary mají materiál, z něhož by mělo vzejít řešení, jak naložit s kulturou. Magistrát si nechal zpracovat Koncepci kultury na léta 2021 až 2027. Dokument má rozsah 245 stránek a stál 245 tisíc korun. Autorem je bývalý kronikář Jan Prudík. Náměstek primátorky pro kulturu Josef Kopfstein (Karlovaráci) a opozice jsou z něj rozpačití.

„Vedení města má příležitost v následujícím období využít kreativním přístupem příležitost pro rozvoj kultury. Právě prostřednictvím kulturních aktivit by vedení města mělo více podpořit vzdělávání, podnítit mecenášství a postupně vytvořit optimální spojení kultury s dalšími oblastmi života obyvatel,“ uvádí se v něm například v souvislosti s možným zápisem města na seznam UNESCO.

„Pozitivním přínosem kulturní politiky pro oblast kultury by mělo být v následujícím období vytčení takových úkolů a cílů, jimiž bude v jeho konkrétním, do jisté míry specifickém prostředí úspěšně realizována moderní a perspektivní kulturní strategie,“píše autor.

Podle Jindřicha Čermáka z opozičních Pirátů je dokument spíše analýzou současného stavu. „Osobně mi chybí přesah a koncepční návrhy pro dalších přibližně deset let. Když jsem to srovnal s obdobným materiálem z Plzně, tak ten karlovarský nenabízí žádná řešení. A to ani směrem k možným dotacím v podobě 'tvrdých' projektů, tak ani možný rozvoj 'měkkých' projektů a kreativních průmyslů,“ říká.

„Je to zajímavý materiál, který by si měl každý zastupitel přečíst. Nicméně bych text nepovažoval až tak za koncepci jako za 'stav kultury v roce 2020'. Je to poměrně kritické čtení, které se asi odpovědnému náměstkovi nebude číst vesele. Nejpřínosnějšími poznatky je tak velmi dobré zmapování současného stavu, a to rozhovory s kulturními aktéry,“ konstatuje Čermák.

Podle dalšího opozičního zastupitele Jiřího Klsáka (KOA) je dokument velmi rozsáhlý, možná až příliš. „Postihuje především současný stav kultury a zároveň přináší doporučení do budoucnosti. Vůči současnému stavu kultury je poměrně, ale objektivně kritický. Do budoucna doporučuje zejména posílení většího kulturního povědomí obyvatel, a to zejména větší podporou vedení města kultuře obecně i větší a pestřejší nabídkou provozovatelů kultury. Aby však tato koncepce nebyla jen cárem papíru, je třeba ji rozpracovat konkrétně na jednotlivá období a realizovat ji,“ poznamenává.

Sám zpracovatel se domnívá, že materiál je dost koncepční. „Ano, jde o popis současného stavu. Cílem je, aby se kultura někam posunula. Konkrétní řešení dokument ale určitě nabízí,“ reaguje.

Radní vzali zatím koncepci jen na vědomí. Řada z nich tak obsáhlý materiál ještě neměla čas přečíst. „Četl jsem to částečně. V nejbližších dnech se o tom budeme bavit v klubu Karlovaráků. Nejsem natolik kulturně vzdělaný, abych se k tomu blíže vyjadřoval. Ale už jsem slyšel od svých našeptávačů, že to není úplně správný materiál. Nejdříve ho ale musíme probrat v koalici, až pak přijde na řadu zastupitelstvo,“ dodává náměstek pro kulturu Kopfstein.

Také podle karlovarské primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) jde spíše o analýzu současného stavu. „V rámci rozhodování bychom se měli vždy shodnout s odborníky, kteří nám doporučí řešení,“ uzavírá primátorka.