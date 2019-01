Karlovy Vary - Bouře na politické scéně v Karlových Varech kvůli žalobě na KV Arenu

ŠOK. ODS netrvá na stažení žaloby

Žaloba na určení vlastnictví KV Areny nezůstala bez odezvy. Opoziční strany ODS a ČSSD okamžitě kontrovaly. Na 1. náměstka primátora Jiřího Kotka podávají žaloby.

Jiří Vaněček (ODS) už podal podnět na Okresním státním zastupitelství v Karlových Varech ve věci podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby.

ČSSD zase uvažuje o žalobě na poškozování dobrého jména Karlových Varů.

Karlovarská ODS poněkud překvapivě netrvá ani na stažení žaloby. „Žalobu nestahujte,“ vzkazuje předseda karlovarské ODS Jiří Vaněček směrem k primátorovi Petru Kulhánkovi a 1. náměstkovi Jiřímu Kotkovi. Alespoň na dobu nezbytně nutnou, uvádí Vaněček ve svém prohlášení.

„Za nezbytně nutnou dobu považuji lhůtu, ve které budou schopné orgány činné v trestním řízení na základě podnětu podaného na Státním zastupitelství v Karlových Varech prošetřit, zda při podání této žaloby nebyl spáchán některý z uvedených trestných činů a zda nedošlo k podání žaloby protiprávně. Považoval bych za skandální prokázání stavu, kdy žaloba řešící jakoukoliv kauzu je podána protizákonným způsobem, nebo dokonce pokud by při podání této žaloby došlo k naplnění některého z citovaných trestných činů,“ zdůraznil Vaněček. Pokud by podle něj byla žaloba stažena před prošetřením celé věci, pravděpodobně by došlo i k zastavení šetření.

„Odpověď na otázku, zda došlo k protiprávnímu jednání, by v tomto případě měli chtít i voliči Alternativy. Současně předpokládám, že pokud se prokáže nezákonnost celého postupu a městu v důsledku tohoto postupu vznikne majetková škoda, bude náhrada této škody standardní právní cestou uplatněna u konkrétních osob, které tuto škodu způsobily,“ shrnul Vaněček.

O co jim jde a TOP09: Dohody se mají plnit

Přežije koalice K20 současnou krizi, nebo už jde o agonii, z níž se nevzpamatuje? To jsou otazníky, nad nimiž si lámou hlavy všichni její členové.

Poslední vážný spor vyvstal kolem žaloby na KV Arenu, kterou na pokyn náměstka Jiřího Kotka (Alternativa) podala pověřená právní kancelář.

Podle hnutí „O co jim jde“ tímto krokem Kotek porušil dohody, které K20 společně uzavřela. „Vůbec se nebráníme prošetření stavby haly. Taková žaloba se ale musí důkladně připravit. A dohodli jsme se, že všechny žaloby budou předem v koalici odsouhlaseny. To, že jsme o tom nebyli informováni, nás zaskočilo. Dohody se mají plnit,“ uvedl radní Otmar Homolka. „O co jim jde“ chtějí žalobu nyní dokonale prověřit. „Nejsme přesvědčeni o tom, že byla podána správně, ale zatím jsme se nedohodli, zda budeme požadovat stažení žaloby,“ uvedl Otmar Homolka.

Také TOP09 je s jednáním náměstka Kotka velmi nespokojena. Ani tato strana se nebrání prošetření, jak byla hala financována, ale požadovala, aby byla žaloba důkladně připravena. „A to se nestalo. Je to opět sóloakce Jiřího Kotka. Potřebovali jsme ještě vyjasnit všechny aspekty žaloby a možné ekonomické dopady na město,“ vysvětlil radní Michal Toufar. Právě finance jsou podle Toufara možným úskalím žaloby. „Město na stavbu haly obdrželo 156 milionů dotace od ministerstva financí a při změně vlastníka haly by je pravděpodobně muselo vrátit. Když k tomu přidáme odečtenou daň z přidané hodnoty ze zaplacené miliardy, pak nám v luftě lítá 300 milionů. Požadovali jsme tyto ekonomické aspekty doladit, vždyť jde o správu veřejných financí. Náměstek Kotek ale nepostupoval tak, jak bylo v radě dohodnuto,“ uvedl radní Toufar, který je zároveň předsedou finančního výboru.

ČSSD: Chování radnice je skandální! Primátor neví, co se děje na městě!

Náměstek Kotek rozjel novou kauzu - o miliardu, a nápadně to připomíná prohranou arbitráž Diag Human, kdy stát bude muset zaplatit místo jedné, tak deset miliard a náhradu soudních a právních nákladů. Primátor odjel na luxusní dovolenou a jeho zástupce hned začal podávat žaloby a medializovat své konání. Špatně sepsaná žaloba se dostala nejen mezi úředníky magistrátu, ale i opozičním zastupitelům.

Na kauzu se jako první písemně dotázala Markéta Wernerová (ČSSD), které jde především o jedno: „Kdo zaplatí obrovské soudní, znalecké a právní poplatky, které se mohou vyšplhat do desítek miliónů korun,“ uvedla emotivně Markéta Wernerová. „Takové skandální jednání, kdy náměstek Kotek bez finančního krytí podal žalobu prostřednictvím právníků, je neomluvitelné a ještě nikdo za posledních dvacet let nepřivedl město do tak otřesné situace,“ pokračovala Wernerová. Další opoziční zastupitel Richard Ullisch (ČSSD) říká, že nová radnice pod vedením primátora Kulhánka zcela selhala.

Předně se kupčí s hlasy zastupitelů, desetihodinová jednání bez výsledku, a to vše jen kvůli nadřazenému chování několika jedinců, kteří se chopili vedení města. Ještě před rokem byly Karlovy Vary bohaté město, nyní po devíti měsících vlády kulturní fronty nám budou reálně hrozit exekuce, soudní tahanice, nekonečné právní spory, a to všechno budou muset nakonec zaplatit občané.

Náměstek Kotek: Rozkrádání skončilo

Doslova poprask, emoce a vášně vyvolal mezi koalicí K20, opozicí i vlivnou veřejností žaloba na sdružení firem, které stavěly KV Arenu. Podání žaloby podala pověřená právní kancelář z pověření prvního náměstka Jiřího Kotka (ALTERNATIVA).

My jsme se ho proto zeptali:

Proč město tuto žalobu podalo?

Dlouhodobě jsme z opozičních lavic kritizovali postupy předchozího vedení magistrátu. Na konkrétních kauzách jsme konkrétními argumenty a důkazy rozporovali postup koalice ODS, ČSSD a dalších. Bohužel byli hluší a sebejistí ve své mocenské aroganci, proto naše varovné návrhy v hlasování splachovali svojí drtivou většinou. Losovačku jsem navrhoval na šesti po sobě jdoucích zastupitelstvech revidovat. Až volby zamíchaly kartami tak, že jsme v zastupitelstvu získali většinu a tím tak zvaně aktivní legitimaci a můžeme proto jednat jménem města a staré kauzy revidovat. Nejde jen o případné soudní spory, lze také hledat řešení ve smírném jednání.

Dospěly právní kanceláře k závěru, že by město mohlo při vyhrát?

Revidujeme většinu vesměs známých kauz, které jsme rozkrývali. Víme my, i dnešní opozice, kde mají slabá místa. Je všeobecně známo, že jsem sestavil erudovaný pracovní tým, jehož práci svědomitě revidují také koaliční kolegové OCJJ, TOP 09 i KOA. Kdyby nebyla víra ve spravedlnost a objektivní posouzení soudu, patrně by spor nebyl otevřen.

Co město tímto sleduje? Víme, že původní cena za halu měla být šest set milionů, pak s bazénem za osm set milionů. Máme halu bez bazénu, který musíme postavit, protože město k tomu zavázala bývalá koalice ODS a ČSSD v rámci IPRM. Bazén bude stát dalších 280 milionů.

Sledujeme tím narovnání nevyvážených majetkoprávních vztahů. Věříme, že nezákonně zcizené veřejné majetky budou vráceny, nebo uhrazeny za řádnou tržní cenu. Vždy jsme upozorňovali takové netransparentně vybírané a zvýhodněné nabyvatele, že nabývají majetek nezákonně, a tedy nikoliv v dobré víře. Sama dočasná většina politiků a jejich sponzorů není zárukou legitimnosti zločinných praktik.

Projednala žalobu na zaplacení částky 1. 063.294,73 Kč s příslušenstvím a určení vlastnického práva k nemovitosti rada města? Kdy? Souhlasila?

Na radě jsme jednali o širších souvislostech kolem starých kauz několikrát. Protože je to však velmi citlivé téma, byla debata mnohdy emotivnější či iracionálnější. Dostávali jsme se do střetů ve velice náročném odborném spektru práva a politiky. To byl a asi ještě chvíli bude pro naši koalici těžký oříšek. Proto byla tato debata přenesena na půdu koaličních vyjednavačů, kteří hledají cestu.

Vaše sugestivní otazníky zavádí problém do světla jakési tajuplnosti. Rada města však nikdy neprojednává konkrétní žaloby.

Co říkáte kritice opozice, která tvrdí, že jde o plýtvání městskými financemi,protože soudy budou drahé, a ptá se, kdo to zaplatí?

Opak je přeci pravdou! Plýtvání skončilo volbami, ve kterých ODS a ČSSD skončily svou mafiánskou vládu. Je konec s přidělováním předražených zakázek předem jasným sponzorům, stejně jako je konec majetkových tunelů. Prvních deset vysoutěžených zakázek v hodnotě 20 milionů korun nám ušetřilo osm milionů – tak advokáty na dva roky lze ilustrativně zaplatit třeba z těchto peněz. Nebo z prvního úspěšného řešení některé z kauz.