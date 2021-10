Obrovské pokroky dělá Kateřina Svobodová z Březové, která letos v dubnu porodila dvojčátka a následně ochrnula. Pohnutý příběh otřásl regionem, kdekdo se snažil rodině nejen finančně pomoci. Stav mladé maminky se zlepšil, a tak tento týden putuje ze specializované rehabilitační kliniky v Kladrubech domů.

"Kačenka dělá obrovské pokroky. Sami odborníci se tomu diví, kam jsme se za těch pár týdnů dostali. Brzy ji už budeme mít doma," říká manžel Petr Svoboda. "Pojišťovna totiž proplácí jen tři měsíce rehabilitační léčby, a tak budeme pokračovat v rehabilitacích zatím doma. Za pár měsíců bychom najeli opět na komplexnější léčbu. Teď budeme mít tedy Kačenku konečně doma. Moc se těší na to, až bude moci být doma s dvojčátky," dodává.

Petr Svoboda přiznává, že dojíždět neustále do Kladrub je poněkud náročné, ať už finančně či fyzicky. Přes týden pracuje, stará se společně s prarodiči o miminka, a víkendy trávil s manželkou v Kladrubech. Tam za ní neustále dojížděli kamarádi, aby ji motivovali. Což se zřejmě vyplatilo. "Samozřejmě, že její mozek má stále nějaké mezery a že se jí při řeči pletou písmenka. Ale Kačenka velmi dobře ví, že má doma dvě malé děti," konstatuje tatínek malých dvojčat.

Kateřina Svobodová porodila 10. dubna vymodlená dvojčata přírodní cestou. "Marně jsme se pokoušeli o miminko. Absolvovali jsme sérii umělých oplodnění. Čtyřikrát to dopadlo špatně, hodně jsme si vytrpěli, samozřejmě, že to Kačka těžce nesla. Až pátý pokus konečně vyšel a my se dozvěděli, že čekáme dvojčátka," vyprávěl letos v létě Petr.

10. dubna odvezl Kačku do porodnice v karlovarské nemocnici, kdy se jim kolem poledne v intervalu asi deseti minut narodili malá Kačka a malý Péťa. Porod byl bez komplikací. "Akorát jsem si všiml, že nějak bledne. Že je něco špatně, jsem se dozvěděl až následující den ráno. Volali mi z nemocnice, že Kačku transportují letecky do Fakultní nemocnice v Plzni. Když jsem přijel, už jsem ji nezastihl. Dozvěděl jsem, že masivně krvácela v důsledku porodu a že prodělala mozkovou mrtvici. Následně jsem si vyslechl, že ji v Plzni museli otevřít lebku, vyndali jí jednu kost a zjistili otoky mozku, a to převážně na levé hemisféře. Měla ovšem i rozsáhlá ložiska na té pravé," líčil tatínek dvojčat. Místo toho, aby se novopečená maminka těšila z vymodlených dvojčátek, probírala se z velmi vážného stavu, kdy opravdu doslova asi měsíc bojovala o život. Skončila na klinice v Kladrubech, byla ochrnutá na polovinu těla, pořád se učí znovu mluvit, chodit.

Přátelé ihned zorganizovali veřejnou sbírku, kam posílali peníze, aby rodina mohla přestavět byt, pořídit speciální pomůcky, zaplatit léčbu i druhý byt v Kladrubech. "Všem moc děkujeme a velice si toho vážíme," vzkazuje Petr Svoboda, který právě v této těžké době pochopil, že mít fajn přátele se vyplácí, i když byl vždy zvyklý na to, že si na všechno musí sám vydělat.