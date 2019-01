Boží Dar - Město Boží Dar vyhlašuje kvůli neustálému sněžení Kalamitní stav nouze pro celé své správní území.

"Na odstraňování sněhu ze silnic vedoucích do osad Ryžovna a Zlatý Kopec silničáři usilovně pracují s tím, že tyto silnice se budou udržovat průjezdné pouze pro vozidla místních obyvatel, zásobování a IZS. Pro ostatní vozidla je a bude minimálně do pondělního dopoledne vjezd zakázán," uvedl starosta Jan Horník.



Město Boží Dar žádá všechny návštěvníky tohoto lyžařského střediska, a to zejména běžeckou veřejnost, aby do samotného města vjížděli pouze, pokud zde mají zajištěné ubytování s parkováním. "Zdůrazňujeme pouze ubytování se zajištěným parkováním! Vjezd pro ostatní motoristy je zakázán," zdůraznil starosta.

Aktuálně napadlo dalších 10 cm sněhu a hustě sněží. Některé místní komunikace jsou prozatím s velkým rizikem průjezdné pouze pro zásobování, a to v šíři menší než 2,5 metru. Sněhové bariéry místy dosahují až 1,5 metru.

Starosta města Boží Dar požádal hasičský záchranný sbor o pomoc při zprůjezdnění komunikací ve městě s ohledem na vyhlášený kalamitní stav. Na místo zamířila technika ze stanice Karlovy Vary a ze záchranného útvaru ve Zbiroze, která pomůže s odklízením sněhu. Jedná se o nakladač a hydraulický manipulátor.



Tento kalamitní stav nouze pro správní území města Boží Dar platí do odvolání.



V Karlovarském kraji: v současnosti je otevřen úsek Boží Dar - Klínovec, dále Přebuz - Rolava a během pátku se zprůjezdní i silnice Jindřichovice - Háj. Zavřený zůstává směr Boží Dar - Ryžovna - Myslivny - Zlatý Kopec. Silničáři z Údržby silnic Karlovarského kraje upozorňují na možnost častějších pádů stromů na silnice v regionu, tato událost se dnes dopoledne stala v abertamské zatáčce, směr Boží Dar, kde padl vzrostlý jehličnan pod tíhou sněhu přímo na silnici.